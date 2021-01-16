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湖北女家暴訴離遭夫斧頭斬首 半年前就寫好遺書了

中國新聞組╱北京16日電
闞女留下的遺書。（取材自上游新聞）
闞女留下的遺書。（取材自上游新聞）

湖北陽新縣日前發生一宗慘案，36歲闞女與余姓丈夫因家暴案處於離婚調解期，不過老公疑因財產分割不公心生不滿下，用斧頭砍闞女頭部，女方送醫搶救不治；疑犯案發後已投案自首。此起慘案疑肇因財產分割，案發後，死者公婆竟聲稱「兒子是被打後才還手的」。

綜合香港01、看看新聞報導，闞女的姊姊表示，妹妹當時傷勢慘不忍睹，「身上傷口數不清楚，多處被砍斷，頭部全是傷口……」之前，妹妹遭到家暴起訴離婚後，雙方關係愈發緊張，妹妹甚至提前寫了遺書。案發前一周，妹妹在家中發現一把斧頭。

她還說，妹妹經常遭遇家暴，妹夫每次家暴後認錯態度很好，會寫保證書，甚至下跪，沒想到意竟會殺人，「我只要求判他（兇手）死刑…讓他死100次都不為過。」

闞女的公婆則聲稱，「兩人是經常打架。我兒子被她打後，才還手的。」但是兇嫌余男身高1米7，65公斤，闞女1米6、55公斤，兩人身形懸殊，這種說法很難被取信。

闞女經相親介紹與余男組建家庭，二人育有2個小孩，一個5歲，一個6歲。報導指出，現年40歲的余男是一個大男人主義者，因此闞女婚後經常被家暴。余男經常會用腳踢老婆頭部，還扯著她的頭髮去撞牆；社區居民都知道他有暴力傾向，甚至疫情期間仍多次毆打妻子。

因為難以忍受家暴，闞女多次提出離婚，經過拉鋸，雙方終在去年2月簽署了離婚協議。不過余某卻多次反悔，不願配合辦理手續，更威脅闞女如果堅持離婚就會把她毀了，「我得不到你也不會讓別人得到你」。闞女的姊姊表示，妹妹可能有預感自己會被殺害，半年前就先寫下了遺書。

報導說，由於余男反覆無常，闞女無奈之下將其起訴到法院。去年7月，陽新縣法院作出調解，稱若男方再有家暴行為，則支持女方離婚訴求，房產亦歸女方。不過余男並未收斂，繼續家暴。今年1月8日，受法院傳喚，余男一開始稱不到場，但在闞女準備離開時，他突然出現並手持一把新買的斧頭朝闞女頭部亂砍，導致其血肉模糊地倒在血泊中，震驚眾人。

案發前，闞女在家中的鞋櫃發現一把斧頭。（取材自看看新聞）
案發前，闞女在家中的鞋櫃發現一把斧頭。（取材自看看新聞）
闞女婚前照片。（取材自南方Plus）
闞女婚前照片。（取材自南方Plus）

家暴 疫情 香港

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