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幫人逃避火化 男誘殺弱智者「掉包屍體」判死緩

中國新聞組／上海16日電
廣東男為幫人逃避火化，竟誘殺弱智者掉包屍體。 （澎湃新聞示意圖）
廣東男為幫人逃避火化，竟誘殺弱智者掉包屍體。 （澎湃新聞示意圖）

廣東汕尾市陸豐市黃姓男子為了幫死者逃避火化，誘騙弱智的林男，灌醉他後裝入事先準備的棺木中殺害，「掉包屍體」送往火化，事後收取9萬元人民幣，一審被判決死緩，他不服提起上訴，廣東省高院近日駁回上訴維持原判。

澎湃新聞報導，2017年2月19日，陸豐市寧海社區黃姓居民癌症在家中去世。其弟供稱，哥哥臨終前交代，他死後要土葬不要火化；於是，就想法幫哥哥逃避火化。透過朋友找到戴姓男子（另案處理）聯繫同案人溫男（已死亡），商定調包火化屍體事宜。同月底，溫男就與黃男取得聯繫。

同年3月1日13時許，黃男駕車經過陸豐市，見弱智的林男獨自一人在垃圾桶旁撿拾垃圾，便將其誘騙上車。途經陸豐市時，黃男下車到小鋪購買白酒給林男飲用，後利用林男酒後不知反抗，將他裝入事先準備的棺木中殺害，「掉包屍體」代替黃姓死者送往火化。

被害人林男的親屬證實，林男自出生就弱智，沒有結婚生子，吃飯、換衣、洗澡等基本能自理，經常在金廂鎮的垃圾堆、垃圾桶旁撿垃圾。

2020年8月8日，黃男的弟弟與被害人林男的弟弟簽訂民事賠償和解協議，一次性賠償7萬元人民幣。同月19日，林男的母親申請撤回對黃男的附帶民事訴訟。

汕尾中院2020年9月8日對此案作出一審判決，黃男犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身；違法所得9萬元，予以追繳，上繳國庫。

黃男不服判決，提起上訴。廣東省高院表示，黃男家屬主動賠償被害人家屬損失7萬元，並獲得被害人家屬諒解屬實，原判已予以認定，並在量刑時予以考慮，駁回上訴維持原判。

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