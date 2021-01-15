上海房仲殺客戶 屍體藏牆20年…妻傻眼：他是好丈夫
上海王姓和鄭姓兩位房仲，在浦東新區開設了一家房屋中介公司。1998年，兩人又為了謀取錢財，藉機將前來委託售房業務的兩名老夫婦殺害，並將屍體藏於牆內。直到2018年拆除違法搭建時，屍體才被發現。鄭某的妻子表示，「鄭某是個好丈夫、好爸爸、好兒子，她根本不知道自己的枕邊人，竟曾犯下過滔天大罪」。
紫牛新聞報導，2018年10月，上海浦東的施工人員拆除了一處違法建築，不料竟發現屋內掩藏有兩具屍體，趕緊報了警。警方勘查，將曾在此地租屋的王某和鄭某抓獲。
經調查，1998年，王某租借這間房屋開設房產中介公司。之後，他與鄭某共謀，將兩名前來委託售房的獨居老年客戶誘騙至中介公司內，殺害後藏匿於屋內，並劫取了售房款共計8萬多元（人民幣，約1.2萬美元）。
兩位被害人遇害後，其中一位的家屬20年來一直在苦苦尋找失蹤的親人，還試圖通過賣房的信息來尋找其下落；另一位被害人則因為擅自處置這套房屋而得罪了姐姐，家庭關係緊張，家屬一直以為被害人賣房後已回到江蘇老家逍遙自在去了。
雖然嫌犯歸案了，但辯護人提出，本案可能超過了追訴期限——作案時間在1998年春秋季，兩名被告人被抓獲時已是2018年10月，超過了20年的追訴期限。
後來經調查，王某在1998年作案後，又在2009年犯了詐騙罪，而前罪追訴的期限從犯後罪之日，即2009年開始計算。這樣說來，王某被抓獲時沒有超過追訴期限。另外，搶劫罪系結果犯，起算時間應為結果發生之日，兩人收到售房款的時間晚於1998年11月，因此，鄭某被抓獲時也未超過追訴期限。
最終，被告人王某因犯搶劫罪被法院判處死刑；被告人鄭某判處死刑緩期二年執行。
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