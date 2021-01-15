上海房仲殺客戶 屍體藏牆20年…妻傻眼：他是好丈夫

施工人員拆除時赫見牆內掩藏有兩具屍體。（取材自紫牛新聞）

上海王姓和鄭姓兩位房仲，在浦東新區開設了一家房屋中介公司。1998年，兩人又為了謀取錢財，藉機將前來委託售房業務的兩名老夫婦殺害，並將屍體藏於牆內。直到2018年拆除違法搭建時，屍體才被發現。鄭某的妻子表示，「鄭某是個好丈夫、好爸爸、好兒子，她根本不知道自己的枕邊人，竟曾犯下過滔天大罪」。

紫牛新聞報導，2018年10月，上海浦東的施工人員拆除了一處違法建築，不料竟發現屋內掩藏有兩具屍體，趕緊報了警。警方勘查，將曾在此地租屋的王某和鄭某抓獲。

王某與鄭某共謀將兩名前來委託售房的獨居老年客戶誘騙至中介公司內，殺害後藏匿於屋內，並劫取了售房款共計8萬多元。（取材自紫牛新聞）

經調查，1998年，王某租借這間房屋開設房產中介公司。之後，他與鄭某共謀，將兩名前來委託售房的獨居老年客戶誘騙至中介公司內，殺害後藏匿於屋內，並劫取了售房款共計8萬多元（人民幣 ，約1.2萬美元 ）。

兩位被害人遇害後，其中一位的家屬20年來一直在苦苦尋找失蹤的親人，還試圖通過賣房的信息來尋找其下落；另一位被害人則因為擅自處置這套房屋而得罪了姐姐，家庭關係緊張，家屬一直以為被害人賣房後已回到江蘇老家逍遙自在去了。

雖然嫌犯歸案了，但辯護人提出，本案可能超過了追訴期限——作案時間在1998年春秋季，兩名被告人被抓獲時已是2018年10月，超過了20年的追訴期限。

後來經調查，王某在1998年作案後，又在2009年犯了詐騙 罪，而前罪追訴的期限從犯後罪之日，即2009年開始計算。這樣說來，王某被抓獲時沒有超過追訴期限。另外，搶劫罪系結果犯，起算時間應為結果發生之日，兩人收到售房款的時間晚於1998年11月，因此，鄭某被抓獲時也未超過追訴期限。

最終，被告人王某因犯搶劫罪被法院判處死刑；被告人鄭某判處死刑緩期二年執行。