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3任女友都曾遭威脅…滇男健身2年 入室殺情敵判死

中國新聞組／上海15日電
受害者張男家屬。（取材自澎湃新聞）
受害者張男家屬。（取材自澎湃新聞）

雲南玉溪一名交警大隊魏姓協警，日前潛入前女友現任男友的住處，用尖刀、三棱刺、電擊棍殺死現任男友。魏男稱，為了殺再前一任女友，他認真健身，研究了縣城的監控分布和逃跑路線，「準備了兩年」。法院一審認定，魏男犯故意殺人罪，判處死刑。

澎湃新聞報導，魏男談了三次戀愛，分手後都對女方進行報復。第一任女友分手後，魏男把兩人隱私視頻發往女友班級群及QQ空間內，並威脅要殺她父母；第二任女友分手後，魏男持刀上門，侵入住宅威脅要殺她家人。

這次的第三任女友黃女與魏男分手後和張姓男子交往，兩人原計畫年後結婚，現一同住在張男的家中。

去年1月，魏男準備了尖刀、三棱刺、電擊棍及手套等犯案工具，先向交警大隊辭去工作。犯案當晚，他告訴父親，要出去吃夜宵、散散心。魏男來到張住處樓下，先從對面房屋陽台爬到四樓，再翻窗進入張男的家。

雖然張男體校畢業，是一名拳擊手，但在熟睡中被魏男用電擊棒、尖刀、三棱刺捅刺，頸部血管斷裂失血過多死亡。魏男又用手掐、皮帶勒黃女頸部，黃女反抗後得以逃脫。她求魏男叫救護車救張男，魏男稱「把黃女殺掉，然後再自殺」。最終，黃女跑出門，到小區門衛室打電話報警。

案發後，魏男向朋友發送「我失手了，再見」、「搞砸了，要死了」等信息。法院日前一審判決，魏男犯下故意殺人罪，判處死刑。

黃女男朋友張男的榮譽證書。（取材自澎湃新聞）
黃女男朋友張男的榮譽證書。（取材自澎湃新聞）

健身 隱私

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