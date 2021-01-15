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阿里巴巴創始人馬雲去哪兒？英媒：在杭州避風頭

中國新聞組／北京15日電
馬雲究竟人在哪裡？多家外媒仍在猜。（中新社資料照片）
馬雲究竟人在哪裡？多家外媒仍在猜。（中新社資料照片）

阿里巴巴集團聯合創始人馬雲去年10月在一場峰會上批評中國金融監管制度，隨後阿里巴巴旗下的螞蟻集團的上市計畫被叫停，他本人至今也仍未露面。英國「連線」雜誌（Wired UK）13日引述多名知情人士說，馬雲目前正在浙江杭州避風頭。

自由亞洲電台報導，這些知情人士透露，自從北京當局暫停螞蟻集團的首次公開募股後，馬雲希望避免成為輿論焦點，因此遲遲沒有公開露面。

知情者還說，他本人還在阿里巴巴總部所在地杭州，也就是當初創辦阿里巴巴的地方，中國監管機構決定對螞蟻集團採取任何措施時，仍可以隨時聯繫到馬雲。

但據報導，阿里巴巴發言人拒絕回應「連線」雜誌關於馬雲下落，以及馬雲下一次公開露面時間等提問。

馬雲於2020年10月底在上海外灘金融峰會中，批評中國金融監管制度。之後阿里巴巴旗下的螞蟻集團IPO被暫停，隨後更進一步被調查，馬雲迄今逾兩個月音訊全無。

英國金融時報日前則報導，中國官方去年底對媒體下達有關馬雲的報導指引，要求嚴格遵循官方口徑，未經允許不得評論和引述外媒。

另據南洋商報報導，日前網路流傳一段影片，馬雲身穿黑西裝在8日現身香港娛樂大亨林建名的喪禮。儘管這是最新的曝光畫面，仍不少網友懷疑真實性，因為根據家屬發文，林建名病逝地點是在香港養和醫院，但當前疫情緊張，馬雲為何能赴香港，有沒有隔離，都成懸問。

馬雲 中國 香港

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