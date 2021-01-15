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中國首富鍾睒睒一封辭職信 身家蒸發200億

特派記者林宸誼／上海15日電
中國首富鍾睒睒辭去公司董事長等職務。(取材自微博)
中國首富鍾睒睒辭去公司董事長等職務。(取材自微博)

A股上市公司萬泰生物13日公告，董事長鍾睒睒因「個人原因」，辭去公司董事長等職務，但仍是實際控制人，持有75.15%股份。阿里巴巴及旗下螞蟻集團遭北京整改、馬雲兩個多月未公開露面之際，身為中國首富的鍾睒睒突請辭，引發外界臆測是否重演民企巨頭「被辭職」戲碼？

除了萬泰生物董事長的身分之外，鍾睒睒還是農夫山泉董事長。每日經濟新聞報導，受消息影響，14日收盤，萬泰生物股價下跌9.66%，市值一日蒸發120億元人民幣（約18.73億美元）；農夫山泉股價下跌2.3%，市值蒸發130億元。而鐘睒睒直接、間接合計持有萬泰生物75.15%的股份、農夫山泉84.41%的股份。也就是說，這封辭職信引發兩家上市公司股價的下跌，讓他的身家在一天之內減少了約200億元！

2020年11月，被稱為「水中茅台」的農夫山泉股價刷新高，鐘睒睒因持股農夫山泉及萬泰生物兩家上市公司控股權，身價一舉超越阿裡巴巴創始人馬雲、騰訊控股主席馬化騰成為中國首富。

澎湃新聞報導，根據官網以及招股書等官方資料，成立於1991年萬泰生物，隸屬於養生堂有限公司，是一家從事體外診斷試劑、體外診斷儀器與疫苗研產銷的企業。

萬泰生物於2020年4月29日在上海證券交易所上市，自上市當天至6月5日，就收穫了連續24個交易日漲停，累計漲幅達到1319.20%。

萬泰生物擁有多個重磅產品，例如2019年上市的二價宮頸癌疫苗，是首個國產宮頸癌（HPV）疫苗。

在新冠疫情期間，萬泰生物的新冠檢測試劑獲得中國醫療器械註冊證，銷售情況良好。萬泰生物2020年第3季報告就提到，營收大漲92.61%，主要是本期新增宮頸癌二價疫苗疫苗收入、新增新冠試劑銷售收入、新增技術合作收入所致。

值得關注的是，萬泰生物在新冠疫苗上也有布局，2020年9月，萬泰生物曾發布公告，表示公司與廈門大學、香港大學合作研發的鼻噴流感病毒載體新冠肺炎疫苗，近日獲得國家藥品監督管理局臨床試驗申請受理通知書，及臨床試驗批件同意本品進行臨床試驗。

疫苗 農夫山泉 股價

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