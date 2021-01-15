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熟人幹的？中國情侶在柬埔寨遇害 這段畫面曝光了…

中國新聞組／北京15日電
肖波及其女友被槍手挾持的監控畫面。（取材自觀察者網）
肖波及其女友被槍手挾持的監控畫面。（取材自觀察者網）

一對中國籍情侶14日被發現在柬埔寨首都金邊的一座公寓內遭到殺害。當地警方經過初步調查後基本鎖定2名疑犯，凶殺案或為熟人所為。

綜合媒體報導，事發於金邊市桑園區百適河分區瀾海總裁公寓9樓，38歲的男性死者肖波是一間鋼鐵廠的高層、22歲的女性死者曹某為其剛認識幾個月的女朋友。現場的閉路電視拍攝到，肖波與曹某被兩人持刀與短槍，挾持到公寓房間內，之後慘遭殺害。公寓的清潔人員發現二人屍體後報警處理。

來源：youtube

警方表示，兇手作案手法極度殘暴。法醫鑑定結果證明，肖波被人用繩子勒死，隨後將屍體搬到廁所。曹某則被人用布料塞住嘴巴，再用膠帶封住嘴巴和鼻子，活活悶死。

經過調查，警方已經初步確定疑犯是兩名男子，推測二人身分為中國人，並且與被害人相熟。警方表示，正在收集更多證據，將盡快追捕疑犯，將他們繩之以法。

至於肖波被殺的原因，有知情人士透露指出，肖波已經被追殺多日，疑似因調和不成功而被人殺害。肖波曾在騰訊做過管理，因犯事從中國出逃，來到柬埔寨後，在一間集團任職，該集團還為他配備別墅和豪車，後來不知何故又被集團逐出，別墅和豪車也被收回。也有與肖波相熟的人表示，肖波生前極其高調，或許因為他知道太多機密，才會被人痛下殺手滅口。

中國

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