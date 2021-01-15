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錦江集團收購三工廠拿到法國政府補助後 竟傳申請破產

中國新聞組／北京15日電
杭州錦江集團2017年獲法國法院批准收購航空航天產業鋁胚製造廠Sabart Aero Tech。(取材自推持)
杭州錦江集團2017年獲法國法院批准收購航空航天產業鋁胚製造廠Sabart Aero Tech。(取材自推持)

杭州錦江集團是中國第6大鋁產業製造商，近日傳出收購的三家法國鋼鐵鑄造廠申請破產，鑄造廠工會譴責錦江集團在收購後並沒有用心投資在營運上，而是得到法國政府的大量補助後，就申請破產攜款離去。

自由亞洲電台報導，杭州錦江國際集團在2017年收購了有130名員工在Villiers-la-Montagne（Meurthe-et-Moselle）的FVM鑄造廠，以及有364名員工在Viviez（Aveyron）的SAM鑄造廠，這兩個實體公司已由法院接管將近一年。

錦江國際集團還收購有260名員工的MBF鋁鑄造廠早在去年4月，面對現金流困難，鑄造廠就在第戎(Dijon)商業法院進行了與債權人的和解程序。但在10月23日，和解在沒有達成協議的情況下結束，10月29日向第戎商事法院申請鑄造廠的破產程序，第戎商業法院已下達六個月的接管權，債務估計有700萬歐元。

SAM鑄造廠法國總工會( CGT)代表季絲桃(Ghislaine Gistau)向媒體證實：「工廠製造溷合動力和電動發動機零件，但中國買家並沒有進行投資，因此無法為公司提供贏得市場所需的大型機器。」季絲桃認為，「真正的問題是製造商的戰略，為提高利潤，他們只是志在擴展海外營業點而無心在法國投資」。

杭州錦江集團是中國第6大鋁產業製造商，以環保能源、有色金屬、化工為主要業務，2017年獲法國法院批准收購航空航天產業鋁胚製造廠Sabart Aero Tech，以拓展高質量鋁製品的生產，預計將投資至少4000萬歐元。

投資 破產 中國

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