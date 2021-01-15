這2款貓糧會讓貓癱瘓、流產？ 農牧巨頭遭貓飼主質疑…

海大集團旗下海大寵物食品有限公司近日捲入貓糧致畸爭議。(取材自紅星新聞)

中國 農牧行業巨頭海大集團旗下海大寵物食品有限公司近日捲入貓糧致畸爭議，有為數眾多的網友發文，稱家貓吃了該公司同款貓糧後出現癱瘓，甚至死亡。海大集團證券 部人員表示，公司已成立專項小組調查，相關貓糧與寵物貓的症狀是否存在因果關係和必然聯繫，尚不能定論。

紅星新聞報導，知名寵物博主「生肉怪」11日在微博 說：「最近吃某品牌貓糧大範圍癱瘓流產流鼻涕的，請聯繫我，我去送檢」。短短幾個小時，微博評論區迅速聚集了大量有相同情況的貓主人。截至目前，該微博共有8324條評論。

一位貓主人七七（化名）表示，「我的貓已經癱瘓了，目前在打針治療」。七七帶貓去寵物醫院檢查，醫生也不能確認是什麼病因導致貓癱瘓，初步懷疑是神經炎和腦炎。

阿毛（化名）的貓也有類似情況，「我家的貓現在已經無法站立，去寵物醫院做了血常規、核磁等檢查，也查不出病因。」

報導指出，七七與阿毛養貓有一個共同的特點，都給貓貓餵了海瑞特、海爾仕品牌貓糧。

據報導，實際在天貓HARRIET海瑞特旗艦店中看到，海瑞特75+幼貓糧10kg的價格為625元（人民幣，下同），而海爾仕10kg成貓幼貓全期通用型貓糧的價格為109元。

有貓主人在網上爆料稱，「目前一共有44個受害者，我們已經發聲很久了。」

報導表示，生產這兩款貓糧的海大寵物食品有限公司早在2020年12月4日發布了一則聲明，稱公司注意到在部分用戶和網絡社群中存在針對某款寵物產品的「不實謠言」，海大寵物已將「海瑞特全價幼年貓糧75+」（2020-05-22批次）送至獨立第三方「SGS通標標準技術服務有限公司」和「廣東省監測分析研究所」進行質量檢測。

聲明中還附上了檢測結果，報告顯示「海瑞特全價幼年貓糧75+」（2020-05-22批次）在包含維生素、毒素等在內的各項要素中，均符合中國法定標準，產品合格，質量安全。

天眼查APP顯示，海大寵物於2017年7月成立，是中國農牧行業巨頭海大集團的全資子公司。海大集團證券部工作人員表示，寵物食品類屬於公司的飼料業務，但占比較小。

報導指出，就「海瑞特」貓糧事件求證海大集團證券部，工作人員稱，目前公司已成立了專項小組，上述事件尚在調查中，相關貓糧與寵物貓的症狀是否存在因果關係和必然聯繫，尚不能定論。至於海大寵物食品有限公司則尚無相關回應。