離職薪水剩10元 鋼琴女老師追問被暴打…惡老闆：醫藥費我付得起

女老師被老闆暴打送醫，全身多處骨折。（視頻截圖）

廣西柳州一名鋼琴女老師日前離職的時候，發現自己的工資被扣得只剩10元（人民幣 ，下同，約1.5美元 ），她找老闆理論反遭關門暴打，老闆還邊打邊稱：「我付得起醫藥費」。目前，女老師身體還沒康復，手指骨折不能彈琴，打人的老闆僅被處行政拘留7日並罰款200元（約30美元）。

綜合媒體報導，女老師到才藝班做兼職教師。去年10月，老闆通知她要調低資，她不願意，便向老闆提出離職，隨後相約見面結算工資。女老師收到薪水只剩10元，便向老闆索要考核扣款單。考核單顯示，她因詆毀、造謡機構罰款1000元、因擅自調課罰款500元等，總共算下來，只剩下10元工資。

女老師對此表示懷疑，並讓老闆拿出證據，於是老闆下手毆打她。從女老師提供的錄音可聽到，女老師不斷發出慘叫，而打人者則囂張地說：「我數三聲，我告訴你，我付得起醫藥費，我已經很克制了，我告訴你……」。

事後，女老師驗出全身多處軟組織裂傷，開放性骨折等多處受傷，在生活上受到了嚴重的影響。拿凳子打人的老闆，則被處以行政拘留七日，罰款200元。

女老師控訴，直到現在自己都沒有完全康復，以後也不能彈琴了，近1萬多元的醫藥費也是家人墊付的，老闆至今都沒有出面道歉或作出賠償。目前，事件正在進一步處理中。