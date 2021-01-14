我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

獨子患抑鬱離世1天後 廣西廳官家中墜樓亡

中國新聞組／北京14日電
廣西壯族自治區藥品監督管理局黨組書記、局長文東旭。(取材自南方都市報)
廣西壯族自治區藥品監督管理局黨組書記、局長文東旭。(取材自南方都市報)

廣西壯族自治區藥品監督管理局通報稱，廣西藥品監督管理局黨組書記、局長文東旭因其獨子近日不幸意外身亡，精神受到嚴重打擊，於1月11日晚間10時許在家中自行墜樓身亡。

綜合媒體報導，文東旭屬於廳級幹部，今年55歲，她的一名中學校友透露，文東旭的兒子不久前因精神原因墜樓身亡，這一打擊讓她難以承受，僅一天後，便傳來了她離世的消息。死者家屬正陷於深深的痛苦之中。

目前廣西藥監局官網已撤下文東旭的簡歷。

另據紅星新聞報導，廣西藥品監督管理局工作人員表示，此前網上曾有對事件的不實傳聞，比如「被調查」等猜測，這是「不存在的」。

廣西藥監局系統知情人士透露，文東旭的兒子大學畢業剛工作沒多久，「患有抑鬱症，前一天剛墜樓身亡，第二天，她（文東旭）就出事了。」

報導指出，與文東旭同在一小區的鄰居說，自己和文東旭是同一系統的公職人員，平時見面，她經常主動打招呼。「她為人很好，很熱情，也非常和氣，平時見到我帶小孩出門時，也經常逗我小孩玩。」

該鄰居透露，但在出事的前一天，即1月10日，他在小區碰見文東旭時，她面色凝重，看起來冷冰冰的，沒有了往常的熱情和主動打招呼。

後來，該鄰居才獲悉，文東旭的孩子當時剛跳樓身亡不久，「兒子走後，她可能覺得人生沒有了指望，接著就跳樓了。」

上一則

太冷！香港多區結霜 2天10大廈凍爆磚

下一則

14流亡港人獲加拿大政治庇護

延伸閱讀

湖南高院法官拒為案情「打招呼」 被閨密殺了

湖南高院法官拒為案情「打招呼」 被閨密殺了
神童！廣西2歲男孩玩魔術方塊 打破兩項世界紀錄

神童！廣西2歲男孩玩魔術方塊 打破兩項世界紀錄
廣西43歲婦女絕經數月後懷孕 寶寶一出生就「10歲」

廣西43歲婦女絕經數月後懷孕 寶寶一出生就「10歲」
南寧女大生宿舍偷生娃 捂死藏儲物箱發臭

南寧女大生宿舍偷生娃 捂死藏儲物箱發臭

熱門新聞

小航（化名）大學時期認識一名衣索比亞留學生，認識短短半個月便相戀。（取材自微博）

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

2021-01-08 13:00
14歲小新娘明顯的挺著大肚子。（視頻截圖）

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

2021-01-10 09:00
林建名(左)曾與小他51歲的何傲兒(右)譜爺孫戀。(中通社資料照片)

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

2021-01-08 02:15
技術人員在觀察胚胎。(取材自南國早報)

廣西43歲婦女絕經數月後懷孕 寶寶一出生就「10歲」

2021-01-08 12:00
女徒弟今年42歲，老中醫則80歲，使這場婚禮在當地很轟動。（視頻截圖）

42歲女徒弟「傳承針灸」嫁80歲老中醫 網友覺得…有內情

2021-01-10 10:00
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休