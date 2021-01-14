獨子患抑鬱離世1天後 廣西廳官家中墜樓亡

廣西壯族自治區藥品監督管理局黨組書記、局長文東旭。(取材自南方都市報)

廣西壯族自治區藥品監督管理局通報稱，廣西藥品監督管理局黨組書記、局長文東旭因其獨子近日不幸意外身亡，精神受到嚴重打擊，於1月11日晚間10時許在家中自行墜樓身亡。

綜合媒體報導，文東旭屬於廳級幹部，今年55歲，她的一名中學校友透露，文東旭的兒子不久前因精神原因墜樓身亡，這一打擊讓她難以承受，僅一天後，便傳來了她離世的消息。死者家屬正陷於深深的痛苦之中。

目前廣西藥監局官網已撤下文東旭的簡歷。

另據紅星新聞報導，廣西藥品監督管理局工作人員表示，此前網上曾有對事件的不實傳聞，比如「被調查」等猜測，這是「不存在的」。

廣西藥監局系統知情人士透露，文東旭的兒子大學畢業剛工作沒多久，「患有抑鬱症，前一天剛墜樓身亡，第二天，她（文東旭）就出事了。」

報導指出，與文東旭同在一小區的鄰居說，自己和文東旭是同一系統的公職人員，平時見面，她經常主動打招呼。「她為人很好，很熱情，也非常和氣，平時見到我帶小孩出門時，也經常逗我小孩玩。」

該鄰居透露，但在出事的前一天，即1月10日，他在小區碰見文東旭時，她面色凝重，看起來冷冰冰的，沒有了往常的熱情和主動打招呼。

後來，該鄰居才獲悉，文東旭的孩子當時剛跳樓身亡不久，「兒子走後，她可能覺得人生沒有了指望，接著就跳樓了。」