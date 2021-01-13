湖南高院法官拒為案情「打招呼」 被閨蜜殺了

湖南省高級人民法院。（取材自湖南省高級人民法院網站）

湖南省高級法院12日驚傳審監一庭副庭長周春梅因不肯辦人情案，在住所車庫被殺害，兇手向某是死者初中同學加閨蜜，周春梅當場死亡，年僅45歲。

經警方初步調查，向某與周春梅係同鄉關係，向某因事向法院提起訴訟，多次請周春梅為其打招呼均被拒而心生怨恨，持刀捅傷死者頭部、喉部，當場將女法官殺死。目前，向某已被警方刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

華商報報導，知情者透露，行凶的女子向某是周春梅的初中同學加閨蜜，兩人也是湘潭大學同學，只是所學專業不同。因向某在長沙一家公司工作時與公司副總產生矛盾，在糾紛中其持械把副總打成輕微傷，公安 對其實施了行政拘留，公司也將其除名。向某不服而打官司，一審輸了，二審也輸了，直到要求再審。為贏官司，找法官周春梅要求幫忙，周春梅認為法院判決沒有錯，不肯幫忙，向某因此而懷恨在心，動了殺機。據透露，向某扮成求職者應聘小區保潔員，上班5天，摸清了周春梅家的情況，於12日早上在小區地下車庫殺人。

報導說，有校友和同學表示哀悼，「都是我們湘潭大學的校友，大家很關注這個事件」、「我師兄，一家善良而正直的人！欲哭無淚！」、「她先生在中南大學法學院任職」。

「中國 審判」報導，周春梅1976年出生於湘西龍山縣一個普通工人家庭，是一位地地道道的來自大山深處的苗家辣妹子，從小就懷著法官夢想。擔任湖南省高院 民一庭審判長的她，因為工作表現出色，曾被評為湖南省高院2014年度辦案能手。

此外，周春梅還用自發募集的愛心善款購買奶粉、尿不濕慰問福利院兒童、資助困難學生和患病兒童。