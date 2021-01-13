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山東金礦爆炸 22人被困 業主竟遲報30小時

中國新聞組／北京13日電
山東煙台棲霞市笏山金礦事故，致22人被困在井下。 （取材自大眾網海報新聞）
山東煙台棲霞市笏山金礦事故，致22人被困在井下。 （取材自大眾網海報新聞）

山東的棲霞市當地一處金礦傳10日下午發生爆炸，共有22人受困地下數百米，等待救援，但事故發生30小時後，涉事企業才向相關部門報告。

目前有9支隊伍300餘人參與救援，山東省正調集更多救援機具，趕赴現場。

事故發生地點是位棲霞市西城鎮，還在建設當中的「五彩龍金礦」，爆炸點距離井口240米，雖然事發當下同一區域並沒有任何人員，但距離井口600多米處，卻共有22名工人正在作業。

現場全力救援。（取材自央視）
現場全力救援。（取材自央視）

爆炸後洞口坍塌，加上井內恐怕殘留毒氣和粉塵，救援行動相當困難，當局已經派出300多名專家和救難人員，以及40多組機械設備加入搜救，現場大型鑽孔機，目前已經鑽探到地下將近400米，希望能和時間賽跑，儘早將工人們救出。

山東煙台市表示，位於棲霞市西城鎮的一個金礦發生爆炸事故，井下有22名工人被困，因通訊信號系統損壞，目前仍未取得聯繫。

來源：youtube

新華社報導，煙台市發布的消息顯示，這起事故發生在10日14時，但企業向棲霞市應急管理部門報告時，已經是次日20時。長達30個小時的時間裡，企業雖然組織了救援，卻始終沒有向棲霞市應急管理部門報告，直到發現救援難度超出自身能力，才「揭開蓋子」。其中所涉責任，需一查到底，絕不姑息！

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