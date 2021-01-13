雲南7歲女童在校疑遭猥褻下體傷 家長校門跪求公道

雲南7歲女童在校疑遭猥褻「處女膜裂傷」，家長校門外跪求公道。（視頻截圖)

雲南昭通市7歲女童小雨，去年12月在學校宿舍午睡時疑被一名男子猥褻。家屬陪小雨到兩間醫院檢查，但診斷並不一致。校方稱閉路電視紀錄只能保存10天，事發前的紀錄已自動刪除。警方去年底已立案偵查，但至今仍未鎖定疑犯，家屬無奈，在校門外跪求公道。

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香港 01報導，家長楊女士稱，夫妻二人在廣東打工。去年8月他們將女兒送到昭通市文野學校讀寄宿制二年級，平時會與老師保持聯繫，通過電話、影片了解女兒日常情況。直至去年12月23日晚，楊女士收到老師通知稱小雨眼睛紅腫疼痛，可能要做手術，於是趕回昭通。

據報導，楊女士兩天後帶女兒到醫院就診，眼睛無大礙，但發現小雨下體部位紅腫。楊女士一番查問後，女兒表示在學校被一名高瘦的陌生男子侵犯，對方當時用手摸她下體，又不斷威脅她。小雨事後不敢告訴任何人和老師，只能默默忍受。

小雨父親熊先生趕回昭通，夫妻二人會同學校老師到昭通市人民醫院為小雨檢查身體，結果為急性外陰炎。熊先生同日報警，並在當地警方陪同下到昭通市中醫醫院為小雨檢查，診斷結論為外陰潰瘍、陰道炎、急性外陰炎、處女膜裂傷等。警方27日立案調查。

據報導，家屬事後向校方索要閉路電視紀錄，章姓副校長推稱監控錄像只能保存10天。熊先生認為，正常情況下監控錄像應該保留1個月，由於學校屬於全封閉寄宿學校，女兒又在學校宿舍出事，校方應負有一定的責任。他透露，學校負責人聲稱女兒是賴尿才會引起下體感染，明顯是在推卸責任。

昭通市昭陽區新聞辦1月10日發通報稱，已成立專項工作組開展工作，並督促相關部門加快案件查辦。

報導引述熊先生稱，準備帶女兒到成都華西醫院接受第三次診斷，又透露校方態度不友好，雙方此前溝通幾次都發生爭吵。他表示，家人只要兩大訴求，希望警方早日拘捕疑犯，還女兒一個公道，對於學校是否擔責，他將通過法律途徑維權；希望女兒看醫生做心理輔導，讓她慢慢走出心理陰影。