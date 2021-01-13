代孕媽染梅毒遭棄單仍生娃 女童三歲了仍是黑戶

女童被代理孕母生下，卻無法報戶口，至今三歲仍是黑戶。（視頻截圖）

中國 首個遭代孕客戶退單，而無法取得戶口的「黑戶代孕女童」，引起關注，女童已經三歲了，仍是幽靈人口。近日，女童生物學父親現身表示，願意協助孩子上戶；並透露3年前因代理孕母（代媽）染梅毒而決定棄胎，未料吳女把孩子生下來。

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觀察者網報導，現年47歲的代媽吳川川（化名）2016年聯繫上代孕中介，打算費用20萬人民幣 （約3萬美元）到手後10萬用來做生意、10萬用來還債。但在2017年，懷孕3個月時吳川川被檢查出患有梅毒，遭客戶退單，她因憐惜胎兒拒絶流產，隨後獨自返回老家產女。

生產入院前，吳川川以客戶許女的身分登記，後又因生活拮据以2萬5000元透過「出生證群」賣掉女兒的出生證。到了2020年，吳川川組建新家庭後希望為女兒上戶口，沒想到困難重重，「要麼就要有出生證明，要麼就要有親子 鑒定」。

於是吳川川去年赴內蒙古尋找女兒的生物學父親，希望透過親子鑒定幫助女兒上戶，不過當時公安機關以涉及隱私為由，無法幫忙尋找，但只要吳川川能辦理出生的醫學證明，就可以上戶口。

據澎湃新聞報導，近日女童生物學父親現身，表示願意協助孩子上戶。他透露，目前已透過另外安排的代孕，獲得一對雙胞胎。不過，客戶夫婦與吳川川尚未達成共識，客戶方要求吳川川進一步明確落戶手續流程和法律責任；吳川川則堅持女孩必須由她撫養，只希望對方幫忙上戶口。

2017年曾有報導指出，由於中國明確禁止代孕行為，採用「分娩者為母」的認定原則，因此孩子的生母在法律上應認定為代孕者；該內容也被寫入最高人民法院工作報告。