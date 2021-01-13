人設崩塌？藏族陽光小伙抽電子菸姿勢老練 曾自稱不菸不酒

藏族男孩丁真是最近的話題寵兒。（視頻截圖）

藏族男孩丁真因陽光俊朗外表，成為最近的話題寵兒，不過近日有疑似「丁真抽電子菸」視頻瘋傳，網友質疑他「不菸不酒」的陽光形象崩塌。對此，丁真的經紀公司「理塘文旅公司」表示：「電子菸不是菸。」再度引發爭議。

來源：YouTube

觀察者網報導，網傳視頻中，丁真抽著電子菸的動作嫻熟，一臉享受，之後還對著鏡頭噴煙霧。不過他的人設可是不菸不酒，甚至連碳酸飲料也不喝，如今被質疑「人設崩塌」。不過也有網友認為，年輕人吸菸很正常，沒有必要大做文章。

有網友根據影片嘗試找出電子菸品牌，稱基本款就要300元人民幣 （約46.5美元 ）起跳。對於爭議，理塘文旅公司一名工作人員回應稱：「小孩子對電子菸感興趣，可能試了一下，根本不是抽菸。它是電子菸，不是菸。」

另據四川觀察報導，公司總經理杜冬冬受訪時則表示，「首先，我們認為網路傳播應當有正義和邊界，其次，吸菸是成年人的個人選擇。丁真本人並不吸菸，吸這個電子菸是他出於好奇、嘗試了一下，但是作為公眾人物仍需注意公共影響力，丁真和工作室呼籲大家關照身體健康，不要吸菸。」

丁真去年無意間被人拍下上傳至微博而暴紅，一雙清澈的眼睛和陽光的笑容迅速擄獲網友的心，稱讚他「野性與純真並存」，連外交部發言人華春瑩 都在推特上用英文推文紹過丁真。