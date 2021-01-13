游族董座遺產爭奪戰打響 女朋友PK前妻誰贏？

游族網絡公司。(取材自雪球/雷達財經)

毒殺、倫理、商戰……林奇的身後事或許比他買下的影視版權更加傳奇。微博 ID「糖醋個里脊啦」博主、林奇女朋友的妹妹，貼出林奇非婚生子的出生證明引發游族網絡爭產風波，女朋友PK前妻的大戰開打，到底誰贏，廣大吃瓜群眾等著看。

瀟湘晨報、紅星新聞報導，「糖醋個里脊啦」12日在網上發文「三問游族網絡」，並表示「上海為什麼飄雪，我看你們游族要負很大責任」（表示有冤屈）。

「糖醋個里脊啦」一問游族為什麼攔著不讓姊姊跟孩子見林奇最後一面。她稱姊姊跟林奇原計畫疫情 結束之後辦理結婚登記，卻在孩子剛出生不久突逢此意外。

「你們不顧孩子尚在襁褓，不顧我姊姊在普陀山跪了兩天兩夜為他祈福，跟菩薩許願吃素到現在。只一味拖著不讓見面，甚至去世的消息都是再三逼問下才告知。」「糖醋個里脊啦」指出，「人為財死，鳥為食亡」，在她們悲痛的時候，公司卻已經配合前妻早早開始辦理繼承。

「糖醋個里脊啦」二問游族隱瞞林奇還有小兒子的消息是何居心？林奇明明依法給孩子辦出生醫學證明，游族卻不承認他合法繼承人的身分，公告披露繼承人卻絲毫不提及。且在收到她的的律師函後，游族當晚就變更股東繼承人，她痛批此行為涉嫌虛假披露。

「糖醋個里脊啦」三問提前火化林奇是何居心？下毒謀殺如此重大刑事案件，兇手尚未認罪伏法，就著急準備遺體火化，她認為此番行為相當可疑。

「糖醋個里脊啦」曝出林奇非婚生子的訊息引發網上「小三」、「爭產宮鬥」批評， 有網友酸「真愛你怎麼沒留遺囑？」「糖醋個里脊啦」稱姊姊與林奇是在2019年透過朋友介紹認識，當時林奇已離婚多年，不存在婚內出軌，事情已委律師處理，網友不該再做人身攻擊。