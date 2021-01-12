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可疑? 報案父親失蹤 滬女隨後買冰櫃…殺人兇手就是她

中國新聞組／上海12日電
單莉莉曾購買一個冰櫃，並將之從金山區的呂巷鎮運到了浙江的一個地方。（視頻截圖）
單莉莉曾購買一個冰櫃，並將之從金山區的呂巷鎮運到了浙江的一個地方。（視頻截圖）

一樁詭異的失蹤案讓人細思極恐！上海一女子日前報案稱父親失蹤1個月，警方隨即啟動尋人，查了半年沒發現蹤跡；半年後失蹤父親的妹妹前來報案，這次報的是命案，「他們懷疑兇手就是失蹤父的女兒」。警方追查，發現女子報完失蹤案後，即在網上買了冰櫃，難脫行凶嫌疑。最後單女坦承是自己殺死父親。

來源：YouTube

上海廣播電視台報導，老單與單女的關係不是特別好，幾年前，老單把自己的套房賣了給單女買了一間三層農舍，讓女兒和外孫女遷入了戶口，沒想到房子是使用權房，一家四口沒法落戶口。老單就想要女兒把房子賣了，給自己一點錢去市區找個地方生活，單女不願意，兩人常為此爭吵。此外，老單酒喝多了就脾氣失控，女兒、女婿都受盡了父親的白眼。

警方調查發現，單女曾變賣一個男性金戒指，得款1800元（人民幣，約278美元）。此外她帳上的交易紀錄顯示，她還曾轉出款項給一名浙江乍浦的房產中介、一名貨車司機、兩名二手交易平台賣家。據貨車司機指出，當天是從金山載一台冰櫃到浙江。

在警方的審訊攻勢下，單女坦承案情。當晚單女和丈夫在家中為女兒慶祝生日，沒想到老單不請自來，於是一家四口就圍在一起吃了頓生日餐。飯後，老單又喝起了酒，發起酒瘋。由於受不了幫父親清理嘔吐物、及他無止境的抱怨，單女勒死父親。

事後，她與丈夫先去派出所報了假警，又從網上買了一個冰櫃還在浙江乍浦租了個房子，暫時藏匿屍體，最後拋屍荒野。目前，單女因涉嫌故意殺人罪遭檢方提起公訴。

在比對老單屍骨的時候，警方還意外發現了一個被埋藏了幾十年的秘密，老單和單女其實並無血緣關係，單女只和其母親有血緣關係，讓這樁血案憑添更多詭異之處。

單女被控故意殺人罪。（視頻截圖）
單女被控故意殺人罪。（視頻截圖）

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