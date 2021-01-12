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被鍘！3省市政協副主席 同日遭雙開

記者賴錦宏／綜合報導
被雙開的北京市政協副主席李偉。（取材自鳳凰網）
被雙開的北京市政協副主席李偉。（取材自鳳凰網）

根據中共中央紀委國家監委網站App，日前，國家監委對北京市政協副主席李偉、遼寧省政協副主席劉國強、海南省政協副主席王勇予以雙開（開除黨籍和公職），就他們貪汙受賄等嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

據發布，經查，李偉喪失理想信念，背離初心使命，無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項；違規收受禮品、禮金，違規從事營利活動，擁有非上市公司股份；甘於被「圍獵」，大搞權錢交易，利用職務上的便利為他人在房地產開發建設、消防工程審核驗收等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

發布稱，李偉嚴重違反中共黨的組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共黨的十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

被雙開的遼寧省政協副主席劉國強。（取材自騰訊網）
被雙開的遼寧省政協副主席劉國強。（取材自騰訊網）

同時，也對遼寧省政協副主席劉國強予以雙開，對劉嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

發布稱，經查，劉國強毫無理想信念，初心不正、思想不純，與中共黨離心離德，對中共黨不忠誠不老實，搞兩面派，做兩面人；毫無規矩意識，盲目聽信「政治騙子」，花費巨資跑官買官被騙，處心積慮對抗組織審查；違反中共中央八項規定精神，違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；以明顯低於市場的價格購買房產，公車私用；違規決定使用技改貼息資金發放定額補助，造成國家財產重大損失，違反保密規定；毫無道德底線，腐化墮落，家風敗壞，對家人失管失教；毫無紀法觀念，在分管領域擅權妄為，大搞權錢交易，在企業經營、職務晉升等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

被雙開的海南省政協副主席王勇。（取材自中國網）
被雙開的海南省政協副主席王勇。（取材自中國網）

對海南省政協副主席王勇予以雙開，對其嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

據發布，經查，王勇喪失中共黨的理想信念宗旨，貫徹落實中共中央重大決策部署打折扣、搞變通，違規推動填海項目並造成嚴重後果；與他人串供，對抗組織審查，在中共黨內民主生活會上安排他人裝樣子、搞表演；無視中共中央八項規定精神，違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的活動安排；在組織函詢時不如實說明問題，違規為他人在職務晉升、轉業安置等事項上提供幫助；違規收受禮品、禮金，家風不正，違規從事營利活動，利用職務影響幫助家人承攬保險業務，搞權色交易；干預插手司法活動；恣意妄為，把手中權力當作交易的工具，在規劃調整、承攬項目、企業經營等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

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