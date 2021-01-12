模仿「熊出沒」攀岩… 成都8歲童從6樓墜亡 動畫片判擔責10%

事發時小婷從家中廁所窗台爬出，模仿動畫片攀岩從6樓墜落。（取材自紅星新聞）

家住在四川成都市都江堰興堰麗景小區的8歲女孩小婷，兩年半前因模仿「熊出沒」動畫片攀岩情節爬上窗戶，不幸發生從6樓墜亡慘劇，小婷的父親一狀告上法院；近日有了終審判決，「熊出沒」的製作公司對小婷的死亡負有責任，同時法院認為，小婷及小強的監護人監護職責缺失，亦應當承擔責任。

動畫片「出沒」。（取材自紅星新聞）

紅星新聞報導，8歲的小婷和好友小強在6樓家中廁所內接上跳繩，翻出了窗戶，兩人模仿動畫片「熊出沒」的情節，計畫在外牆進行一場攀岩。但跳繩沒能承受住小婷的重量，她跌落到2樓平台，重傷入院，3天後離世。

小婷父親杜先生查看了女兒墜樓的現場。「兩個娃娃在廁所裡面接了繩子，是用跳繩拼接起來的，從廁所窗台吊到了下面三四樓的位置。」他曾詢問女兒為什麼要接繩子，「她說他們看了動畫片，在學攀岩。」

小婷看的動畫片是熱播的「熊出沒」。杜先生說，小婷一直喜歡看這個動畫片，此前看到類似攀岩環節時還曾表示「好危險啊」，但沒想到，女兒最後會因此發生意外。

小婷父親杜先生認為，在女兒墜亡過程中，女兒好友小強以及「熊出沒」製作公司都應當為女兒的墜亡承擔責任。

「熊出沒」動畫片製作方華強方特（深圳）動漫 有限公司則認為，小婷的死亡與「熊出沒」動畫片不存在因果關係。動畫片內容也嚴格遵守法律法規，並且方特公司影視作品存在危險動作的均在明顯位置標有「危險動作，請勿模仿」等類似文字以提醒觀眾注意，盡到了作為影視作品製作方提示風險、警示模仿的義務。

方特公司同時表示，小婷自身已經具有足夠的辨識能力，應當預見這種行為（攀岩）可能會產生的後果，且小婷父母沒有盡到監護責任。因此公司不應承擔法律責任。

最終法院判定，小婷父母承擔80%的責任，小強及監護人承擔10%的責任，動漫公司承擔10%的責任。

一審判決後，動漫公司及小強監護人均提出了上訴。成都中院於近日作出二審判決：駁回上訴，維持原判。