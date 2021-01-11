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6天連殺3人、千人大搜捕 曾春亮一審判死

中國新聞組／北京11日電
曾春亮案一審開庭現場。（取材自微信）
曾春亮案一審開庭現場。（取材自微信）

江西省宜春市中級人民法院11日上午9時25分，在豐城市看守所對曾春亮一案作出一審判決，以故意殺人罪、搶劫罪、盜竊罪等罪名，數罪併罰，判處曾春亮死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金兩萬元人民幣。曾春亮當庭表示不上訴。

來源：中国江西网络综合频道 China Jiangxi network integrated channel YouTube

澎湃新聞報導，2020年8月8日，曾春亮闖入江西省樂安縣山碭鎮山碭村的康家，殘忍殺害兩位老人，重錘一名七歲幼童頭部致其重傷。8月13日，潛逃中的曾春亮再次犯案，殺害山碭鎮厚坊村的駐村幹部桂高平。千人幾日大搜捕後，8月16日下午4時27分，六天內連續殺害三人的曾春亮在樂安縣山碭鎮航橋村附近落網。

去年12月21日，該案在在江西省豐城市看守所開庭審理。宜春市人民檢察院指控，2020年7月21日晚，曾春亮潛入康家偷竊未果，逃離後聽聞警方在找他，認為是康國帥報警導致自己未來無望，引發殺害康國帥的念頭；公訴方出示的證據顯示，曾春亮本想殺康國帥，但因為沒找到康國帥，就覺得殺他父母也一樣，又因為覺得已經殺了兩人，再多一個孩子也無所謂，因而對七歲孩子行凶。

在庭上，曾春亮表示後悔，還說希望盡快槍斃，追求死刑。

對於曾春亮被判死，瀟湘晨報報導，被害人女兒表示，她們再也不想面對兇手，所以不會去庭審現場，因為太痛苦了；「曾春亮被判死刑對我們而言是意料之中的，他對我們家還有另外的受害家屬造成傷害，一輩子都無法磨滅，我們完全相信法律會給我們公正的判決」。

依刑法，中級人民法院判處死刑的第一審案件，被告人不上訴、人民檢察院不抗訴的，在上訴、抗訴期滿後報請高級人民法院復核。高級人民法院同意判處死刑的，應當依法作出裁定後，報請最高人民法院核准。原一審人民法院在接到由上級人民法院移交的死刑執行命令後，應當在七日以內交付執行。

曾春亮被捕。（取材自封面新聞）
曾春亮被捕。（取材自封面新聞）
警方逮捕曾春亮。（取材自微博）
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