背75.8斤裝備工作20天 大連「消殺」志願者猝死

大連一名消殺志願者10日在工作現場突然暈倒，旁人做心肺復甦急救。（取材自半島晨報）

又見防控人員殉職！繼石家莊一名志工在組織群眾進行全員核酸檢測工作當中暈倒送醫不治後，54歲的志願者那君，10日上午在大連金普新區疫情 防控環境消殺現場突發心臟病 ，經搶救無效去世。金普新區當局成立工作專班，協助家屬處理善後事宜。

半島晨報報導，那君是大連金普新區慈善總會微愛義工總站的一名志願者。自2020年12月21日開始，他就與老母親一直居住在金州，除了按政府要求做好自身疫情防控工作外，他還連續20天參加疫情防控志願服務。

10日上午9時，微愛義工總站站長王建彬和其他消殺隊員們一起來到金山名苑小區，對該小區進行環境消殺，那君是其中一員。消殺工作展開沒一會兒，隊友就看到那君慢慢蹲在地上隨即倒下，大家馬上圍了過來。這時候，那君的臉和嘴唇都是紫色的，搶救馬上開始，有人做心肺復甦和人工呼吸。

「君，君，別睡，別睡！」王建彬在做心肺復甦時，那君的眼睛慢慢睜開了，「君，認不認識我？」王建彬急忙和他說話，防止他再次昏睡過去，這時候，他看到那君的眼角流出了眼淚。

急救車趕到現場後，將那君送到金州區第一人民醫院。但遺憾的是，經醫院全力搶救，仍沒能挽回他的生命。

1月10日上午9時06分，那君在微信 朋友圈發了一條動態消息，只有四個字：消殺繼續。配發的是一段隊員們集合的短視頻。這是他發的最後一條朋友圈。

王建彬表示，自2020年年初的疫情發生以來，那君參加了去年1月份、7月份、12月份的三輪疫情防控志願服務工作，每一次都是不叫苦、不叫累，「消殺工作是很辛苦的，設備加上消毒液等，一共是75.8斤重，每次幹完活都是渾身痠痛。」

微愛義工總站站長王建彬表示，消殺工作需要背設備、消毒液等，一共是75.8斤重。（取材自半島晨報）

那君和妻子都是下崗職工，老母親已經84歲了，兒子今年30歲，尚未成家。那君去世的消息，家屬都不敢第一時間告訴老人家，「好好的人，這一下子就沒了，不知道如何開口啊。」那君的姊姊那琦哭著說道。

那君的妻子朱波也是微愛義工總站的義工，丈夫的去世，令她萬分悲痛。她表示那君是2020年12月21日中午從大連的家中出發前往金州的，「臨走前，他跟我說去陪陪老母親，順便參加義工站的活動。」

從那天以後，那君就一直沒有回家，朱波一直沒有和那君見過面，沒想到，那一次出門，竟是夫妻的永別。