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只是教育她？廣東教師夫婦 刀割腳踢虐死5歲娃

中國新聞組／北京10日電
廣東發生親生父母虐死5歲女兒的憾事，圖為示意圖非本人。（取材自Ingimage）
廣東發生親生父母虐死5歲女兒的憾事，圖為示意圖非本人。（取材自Ingimage）

用水果刀割、用鐵衣架打、用繩反綁雙手吊在衣櫃上不讓睡覺、不給吃飯......這些發生在5歲女孩身上的凌虐，都是來自親生父母。廣東肇慶發生一件惡劣家暴案，滿身傷痕的孩子在送醫搶救無效死亡，父母以故意傷害罪、虐待罪，判處重刑。

南方都市報報導，小琳的父親陳男出生於1984年，是肇慶市某中學的老師，其母親孔女出生於1989年，無業。2012年，兩人生育一子，後於2013年結婚。2014年2月，兩人生下小琳。因為屬於超生，小琳出生後，就在化州老家跟爺爺、奶奶一起生活。2019年8月，小琳被接回肇慶與父母共同生活。

事實上，接回女兒後，陳男和妻子對女兒小琳一直有虐待及傷害的行為。

法院查明，2019年10月至2020年2月期間，兩人為發洩對小琳的不滿，經常採取用水果刀割、用鐵衣架打、用包裝繩反綁雙手吊在衣櫃上不讓睡覺、不給吃飯等方式對小琳實施虐待，造成小琳身體消瘦、重度營養不良及多處損傷。

2020年2月4日，孔女發現小琳尿濕褲子，將小琳一腳踢倒在地，並用衣架朝小琳後腰處打了兩下。之後，她要求小琳洗澡，因為小琳穿衣服慢，陳男將小琳踢暈倒地，經送醫搶救無效死亡。

醫生對小琳死因存疑而報警，兩人在醫院被抓獲歸案。經法醫學屍體檢驗鑑定，小琳是鈍性暴力致顱腦損傷死亡，且身上多處符合陳舊性損傷的病理改變特徵。

「小琳不聽話，很難教。」陳男說小琳經常講大話和偷家裡的零食吃，因此，他和妻子對她心生反感。2019年10月起，他們用衣架毆打小琳的手腳，用塑料繩子綁住她雙手罰站，以及不給吃飯等形式，對小琳進行「教育」。孔女甚至用水果刀割破小琳的腳面，僅用砂糖止血就再沒有處理了。

2020年8月，肇慶市中級人民法院對此案作出一審判決，以故意傷害罪、虐待罪，判處有陳男有期徒刑16年；以故意傷害罪、虐待罪，判處有孔女有期徒刑11年。

陳男上訴提出，他沒有故意傷害小琳的意圖，這是對小孩的管教，不是故意傷害。廣東省高級人民法院審理認為，鑑定意見證實，小琳是鈍性暴力致顱腦損傷死亡，其中蛛網膜下腔出血、硬膜下大量出血為新近損傷，由此可見，小琳的死亡是由案發當天一系列踢打行為直接造成的，兩人對小琳施以嚴重暴力致其死亡，應以故意傷害罪和虐待罪併罰。

家暴 教育

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