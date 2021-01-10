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被疑殺兒騙保600萬 被監視的陝西男竟墜亡

中國新聞組／北京10日電
死者墜亡的6樓露台，該層是唯一沒有防盜網的樓層。（取材自上游新聞）
死者墜亡的6樓露台，該層是唯一沒有防盜網的樓層。（取材自上游新聞）

因為被懷疑殺害自己的兒子騙取保費，陝西鄧姓男子在拘留期滿後變更為監視居住。但1月4日他卻在「監視」下墜樓死亡。鄧男的妻子無法接受，她不信丈夫會殺死兒子騙保，「打死我，我都不相信」，也不信樂觀的丈夫會自殺的。警方已排除刑事案件可能，目前，案件尚待進一步調查。

上游新聞報導，鄧男有兩個兒子，死去的是大兒子，去世時22歲。去世前，兒子一直跟著鄧某跑貨車。2016年4月20日，兒子手機丟了，鄧男和兒子開小車找手機，回來時車輛不慎駛入西鄉縣七星湖內，兒子溺亡。

鄧男的妻子提供一份「國家賠償決定書」顯示，2014年7月鄧男和妻子給其子購買過保險，2015年11月26日鄧男也給其子購買過兩份保險，鄧男的兒子分別在2016年2月27日和2016年4月4日先後兩次給自己買過保險，這幾份保險的賠付額達600餘萬。

鄧男的妻子說，2016年兒子出事後，保險公司一直拒絕理賠，事發第二天，保險公司便懷疑鄧某涉嫌保險詐騙，向警方報案，警方將鄧男帶走調查。

2016年6月15日，西鄉縣公安局以涉嫌保險詐騙對鄧男刑拘，當年7月25日，西鄉縣檢察院不批准逮捕，警方將措施變更為取保候審，2017年9月8日，警方對其解除取保候審變更為監視居住，2018年3月9日，解除對鄧某的監視居住。

由於拒絕理賠，2018年，鄧某的妻子將中國人保起訴至法院。2020年2月24日，西鄉公安局曾向鄧男支付了12637.6元的國家賠償金。

2020年12月17日，西鄉縣警方再次將鄧男帶走調查，並給鄧男的妻子出具了「刑事拘留通知書」，罪名為涉嫌故意殺人。

鄧男的妻子說，警方重啟調查，聽說是在一份行車記錄儀中找到一段視頻，因此將鄧男再次列為懷疑對象。鄧男被送進看守所後，她僅去送過一次錢，此後再也沒見到鄧男。

鄧男的妻子說，1月4日下午5時許鄧男墜樓，當晚10時許，接到社區通知才知道他出了事。直到鄧男死後，她才得知，2020年12月31日檢察院以證據不足為由，未批准對鄧男進行逮捕，警方才變更為監視居住。鄧男在警方的「監視」下墜亡，她真的不敢相信。

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