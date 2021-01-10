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拼多多又出事 23歲員工家中跳樓亡 在長沙已買好回上海機票

中國新聞組／北京10日電
中國電商巨頭「拼多多」繼日前發生一名23歲的員工在回家路上死亡事件後，又傳出一名男員工在湖南長沙家中跳樓自殺身亡。（取材自澎湃新聞）
中國電商巨頭「拼多多」繼日前發生一名23歲的員工在回家路上死亡事件後，又傳出一名男員工在湖南長沙家中跳樓自殺身亡。（取材自澎湃新聞）

中國電商巨頭拼多多早前一名23歲女員工工作至凌晨後在回家路上死亡，被質疑是過勞死，近日又有一名譚姓男員工在湖南長沙家中跳樓自殺身亡。事發小區一位居民表示，他當時穿著睡衣睡褲，聽說是23歲，跳（樓）的時候父母正在做飯菜。據了解，譚姓員工在家時，已買好回上海機票，事發前，被公司試用的他才剛剛轉正。

來源：YouTube

綜合媒體報導，拼多多母公司上海尋夢信息技術有限公司近日發出公告，說明譚姓員工自殺身亡的情況。

拼多多表示，譚姓員工8日早上向主管請假，但未說明請假原因。拼多多並引述譚姓員工的父親透露，在8日下午接譚姓員工回家後，譚姓員工在9日中午12時左右，從長沙27樓家中跳樓當場離世，法醫到場勘驗後確認自殺。

據報導，拼多多稱，譚姓員工去年7月入職，崗位為技術開發工程師，未婚，公司對他不幸離世表示深切哀悼，正等待當地有關部門對事發原因的最終調查結果。

拼多多內部通告顯示，拼多多派出的工作小組已抵達長沙，將全力配合家屬善後。拼多多還表示，公司將立即在內聯網系統開通心理及特殊緊急事項諮詢通道，安排專人為員工提供諮詢服務。

報導說，該通告顯示：譚姓員工家人提供的信息，譚姓員工在家當晚已購買次日（9日）下午自長沙返回上海的東航機票。

拼多多表示，此前，譚姓員工已通過公司試用期，並於2020年12月30日完成轉正流程。公司系統顯示，他的績效平均分80分左右（100分制）。

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