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青海銀原女董涉貪 愛照鏡看自己、「金屋」藏滿絲巾包包

中國新聞組／上海9日電
青海銀行原董事長王麗。（取材自百度百科）
青海銀行原董事長王麗。（取材自百度百科）

曾被紀監部門點評為「經濟上貪欲膨脹」的青海銀行原董事長王麗究竟有多腐化？王麗有一處私人住所專門藏匿贓款贓物，裡面有大量的鈔票和1公斤一根的金條，整整一櫃子的愛馬仕絲巾與名牌包讓辦案員看傻了。這間私人住所丈夫都不曉得，她自述在那間屋子裡才能找到平靜，最大的快樂就是對著鏡子欣賞自己。

澎湃新聞報導，2020年2月21日，中央紀委國家監委網站發布一則消息，青海省地方金融監督管理局原黨組成員、巡視員、副局長王麗被開除黨籍和公職。

1962年12月出生的王麗，剛走入工作崗位就進入中國人民銀行西寧分行工作；從2005年起，王麗任西寧市商業銀行，也就是現在的青海銀行行長；2008年任董事長，至2018年7月卸任，分別擔任銀行行長達12年、董事長10年之久。

王麗是能人腐敗的典型，從青海銀行剛開始籌建時資產規模只有10個億，到她離開的時候資產規模達到了1000多個億，部分指標在全國商業銀行中名列前茅，王麗曾在青海銀行的發展中發揮了重要作用。

青海省紀委監委案件監督管理室副主任高巍指出，王麗還是一個非常貪婪的人，從受賄數額來說，大的二三百萬元單筆到小的十萬塊錢，只要有人給她送錢她就收。

辦案人員展示了王麗的涉案款物，包括50萬元左右的紀念鈔和一公斤一根的金條。她有一處私人住所，專門藏匿贓款贓物。住所內有整整一櫃子的愛馬仕絲巾、名牌包包約有40多個，價值最高的是一個40多萬元的定製包。

這間私人住宅他的先生連門牌號碼都不知情，在搜查的時候，才看到贓款贓物一半先生就待不住了，「這看不下去了，我就走了行不行？」他先生離開時眼裡還含著眼淚。

中央紀委國家監委網站在「深度調查」欄目發布「青海銀行原董事長王麗的『奢侈品』人生...
中央紀委國家監委網站在「深度調查」欄目發布「青海銀行原董事長王麗的『奢侈品』人生」介紹王麗涉案的諸多細節。（視頻截圖）

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