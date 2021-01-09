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華強北電子街變美妝城 掃出6億元水貨美妝品

中國新聞組／北京9日電
華強北明通數碼商城裡的CC美妝是這次查緝行動的重點場所之一。（視頻截圖）
華強北明通數碼商城裡的CC美妝是這次查緝行動的重點場所之一。（視頻截圖）

廣東省深圳華強北曾被譽為「中國電子第一街」，在消費導向轉變後，便宜的美妝產品成了大量批發、代購前往淘貨重點。深圳海關揪出跨境電商平台走私名牌化妝品犯罪鏈，起出超過6億人民幣美妝品讓華強北再次陷入水貨、假貨的漩渦。

中國經濟網報導，華強北明通數碼商城裡的CC美妝是這次查緝行動的重點場所之一。緝私民警在這裡發現，店裡除了歐美產國際知名品牌化妝品，還有許多日韓產化妝品，涵蓋護膚水、眼影、口紅、防曬霜等多個品種。經清點，現場查獲的貨物價值約200萬元。

在華強北，緝私民警還對哈曼數碼廣場等商場的多個涉嫌走私店鋪進行了查緝。

經查，犯罪團伙涉嫌走私貨物價值超過6億元。深圳海關緝私局蛇口分局偵查科副科長於嘯鵬表示，這四個團伙有通關團伙、貨主團伙，通過非法渠道購買過來的公民的個人信息，製造虛假訂單、虛假的支付單和虛假的物流單，然後欺騙海關，將貨物運進國內。

一位美妝從業員透露，從免稅店發回來的貨，沒有經過正規的報關，沒有交稅，它的價格肯定會便宜。

目前，華強北的商圈內98%以上的美妝店仍處於關門謝客狀態，且店內貨架都是清空的狀態，幾乎沒有現貨，部分商家店外仍貼有微信二維碼或手機號碼，便於客戶聯繫。

這些商場內到處貼有「打擊走私」標語，儘管門店均已關閉，但各大美妝城內，依然人來人往，不少都是前來打探情況的美妝從業者。

華強北的商圈內98%以上的美妝店仍處於關門謝客狀態。（視頻截圖）
華強北的商圈內98%以上的美妝店仍處於關門謝客狀態。（視頻截圖）

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