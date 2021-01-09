正妹網紅「雅魯藏布江女人」 機上心臟驟停猝逝

知名時尚博主「雅魯藏布江女人」在北京飛往上海的飛機上由於心臟驟停過世。（取材自微博）

中國 知名時尚網紅「雅魯藏布江女人」Yalu（小雅）今年27歲，常在網路上分享時下最時尚穿搭，算是在中國小有名氣的網紅，光是微博 就有逾140萬粉絲追蹤。不過，日前卻傳出她搭乘飛機時，在飛機上心跳停止而死亡的噩耗，讓粉絲們相當錯愕難過。

Yalu的朋友在「雅魯藏布江女人」微博上發文，告訴粉絲們Yalu已經離開人世，「小雅在北京 飛往上海的飛機上由於心臟驟停不幸離世。具體死亡的時間及原因我們還在與東航溝通中，等待一個明確的回覆」。

「時至今日也很難完全相信這件事的真實性，原來面對這樣的事，第一反應是難以置信，心裡想的全部都是『為什麼』和『怎麼會』。」

「我們替她說出那句沒來得及說出口的感謝和再見，也懇請大家不要做過多評價，她在離天堂最近的地方走了，就讓她更輕盈地去往天堂吧。」

Yalu的朋友表示，很開心Yalu這些年都在做自己喜歡的事情，而且有這麼多人喜歡她，陪她一起成長，「感謝大家長久以來的陪伴，現在她殺青落幕先行一步。但死亡不是人生的終點，被愛的人遺忘才是，希望大家帶著這份思念堅強地活下去吧。」

消息一出，粉絲們也滿滿不捨，不敢相信這樣的不幸消息，也讓許多粉絲崩潰痛哭，並紛紛在微博上留言希望Yalu能一路好走。「關注了好多年的博主，感覺就像一位遙遠的朋友突然離開了。傷心。」、「願你在天堂也一樣繽紛美麗。」