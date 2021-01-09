「蛇精男」自爆染疫 黑他網友轉向安慰：黑出感情了

中國網紅「蛇精男」劉梓晨。(取材自微博)

知名網紅「蛇精男」劉梓晨，在微博 上曾以超尖錐子臉及不合比例的大眼睛，詭異的長相爆紅，再加上他喜愛炫富買名牌，與網友對嗆引發注目，但近期「蛇精男」自爆感染新冠肺炎，指說他先前在微博上長達一個月未發文，「没消失，我感染新冠了」，然後貼出檢驗陽性的報告，說自己邊哭邊打字，「我真的好難過，不知道做錯了什麼要這樣對無辜的我。」

劉梓晨微博寫道：「因為消失了很久，陸陸續續的收到了很多關心我的寶貝們的私信，我真的發自內心的感動又想哭，因為消失的這段時間裡，是因為臉毀容而近期又因為身體各種不適，查出了感染新冠病毒呈陽性，我真的好難過，不知道做錯了什麼，要這樣對無辜的我，太難過了，好無助，真的打完這段話眼淚不自覺的流了下來……。」

蛇精男去年一整年並不好過，雖住在美國 防疫，但他去年8月秀出滿臉都是痘痘的毀容照，「此刻的我，正在經歷從所未有的地獄般的生活，美國疫情 確認500多萬病歷，和每天增加5.6萬確診，還有暴亂的情況下，我還遭受全臉毀容的下場，使我真的無力去更新任何日常包括文字消失的」。

如今蛇精男確診，一開始多數網友都不信，還有人酸他造謠蹭熱度，他後來秀出陽性報告後，評論區風向大逆轉，令所有原本喜歡黑他的網友也紛紛轉向安慰他，祝他早日康復，還有人說「黑了這麼久黑出感情了」。