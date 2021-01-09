這次不是奶粉惹禍！疑擦嬰兒霜變大頭女娃

孩子出現發育遲緩、多毛、臉腫大等現象。（視頻截圖）

中國 再現疑似「大頭娃娃」事件，一名僅5個月大的女嬰，近來體重飆升達11公斤的「大頭娃娃」，孩子出現發育遲緩、多毛、臉腫大等現象，想不到可能是一款給寶寶用的抑菌霜惹禍。目前該款產品已經被下架，業者也被要求停產接受調查。

綜合媒體報導，中國消費產品安全名人魏文鋒透過嗶嚦嗶嚦（B站）曝光此事。內容提到，一名家長2020年在市面上，購買「噯嬰樹」品牌的「益芙靈多效特護抑菌霜」，給5個月大的孩子塗抹。

但家長發現，孩子塗抹這款抑菌霜後，卻出現臉部腫大甚至額頭長毛，以至於發育遲緩，是典型的「大頭娃娃」現象。事後，家長帶孩子求醫接受全套檢查，但孩子身體機能全數正常。

事後，當醫生問到孩子是否有使用激素藥膏時，家長才懷疑，這款「益芙靈多效特護抑菌霜」存在問題，才告停用。

經調查發現，生產這款抑菌霜的廠商，是2017年4月在漳州註冊成立的「福建歐艾嬰童健康護理用品有限公司」，而這家公司旗下還有另一款嬰兒霜「開心森林」。這兩款產品被送至專業機構檢測 ，結果均含有這類產品中不應添加的激素。

嬰兒使用抑菌霜後的前後對比。（視頻截圖）

福建省漳州市衛生健康委員會對此發表聲明表示，已經責令涉事企業召回涉事產品，目前涉事企業已暫停生產，並通知經銷商對所有涉事產品下架，並前往生產地點檢查取樣，並聯繫權威檢測機構進一步檢測。

上游新聞報導，福建歐艾曾在官方微信 號上公布檢測報告聲稱，根據2019年3月6日寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心出具的多項報告，其中「歐艾牌抑菌霜」及涉案的「益芙靈多效特護抑菌霜」檢測結果「正常」，噯嬰樹產品「不含激素、抗生素」。

封面新聞則報導，福建歐艾先前曾回應，自家產品「沒問題」，且懷疑家長是「利用短視頻平台炒作」，但也表示目前已下架產品送衛健委檢驗。