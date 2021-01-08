又見貪官被鍘！中國國家開發銀行前董座判無期

中國國家開發銀行前董事長胡懷邦（中），因受賄罪7日被判處無期徒刑。（取材自微博）

據央視新聞報導，中國 國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦，因被控受賄人民幣 8552萬餘元，7日上午被以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

北京 近期似乎正在加快處理官員貪腐案。天津市第二中級人民法院本月5日也宣判，中國華融資產管理股份有限公司原黨委書記、董事長賴小民因受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

賴小民被控在2008年至2018年，因職務之便，直接或通過特定關係人非法收受、索取相關單位和個人給予的財物逾人民幣17.88億元。

報導稱，河北省承德市中級人民法院7日上午公開宣判胡懷邦受賄一案。胡懷邦被控在2009年至2019年，利用職務上的便利，直接或者通過其特定關係人非法收受財物共計折合人民幣8552萬餘元。

承德市中級人民法院認為，胡懷邦的行為構成受賄罪。鑒於胡懷邦到案後能如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以對其從輕處罰。