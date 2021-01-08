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應屆生拒「996」 被申通快遞炒了？

記者林汪靜／北京8日電
一則「應屆畢業生拒絕996被申通辭退」的消息7日登上微博熱搜。（取材自紅星新聞）
一則「應屆畢業生拒絕996被申通辭退」的消息7日登上微博熱搜。（取材自紅星新聞）

中國近期頻繁出現企業要員工「賣命工作」的事件。一則「應屆畢業生拒絕996被申通辭退」的消息7日登上微博熱搜，該事件當事人小江表示，正常6點鐘就能下班，但就算事情做完，也不准離開，由於小江拒絕無意義加班因而被辭退。對此，申通快遞予以否認。

此前，中國外賣平台「餓了麼」旗下的一名北京外送員，曾於半個月前在配送途中猝死，餓了麼事後強調無雇傭關係，基於「人道主義」願給家屬人民幣2000元引發爭議。無獨有偶，中國快速崛起的電商巨頭「拼多多」也發生一名員工加班回家途中猝死事件後，引來輿論對中國科技公司中普遍存在的「996」工作制度（從早上9點工作到晚上9點，每周工作6天）的抨擊。

澎湃新聞報導，小江為去年應屆畢業生，於去年7月2日入職申通快遞。小江自述，正常情況下他們6點鐘就可以下班，就算是事情做完了，也不許離開，由於拒絕無意義的加班，小江於去年9月9日被告知因試用期不合格被辭退。

小江向上海市青浦區勞動人事爭議仲裁委員會提交申請，認為申通快遞違法解除勞動合約，要求後者支付違法解除勞動合約賠償金；申通快遞則指出，是因小江試用期不符合職位要求而解除勞動合約；最終該仲裁委裁定申通快遞構成違法解除勞動合約行為，判決依法支付賠償金，對此申通快遞提出上訴。

針對此事，申通快遞反駁，公司上班時間為早9晚6，周末臨時加班工作日可調休，不存在強制996；小江被辭退的真相是試用期工作結果不達標，在正式辭退前小江主管和人資曾和他一起設定試用期目標，並給予半個月時間，在仍無改進後，去年9月28日才解除勞動合約。

另外，小江指他的主管提出「不要著急在這個時間談戀愛」的言論，申通快遞對此也回應，稱這是主管個人經驗，公開對員工提倡確實失當。公司支持「年輕人想愛就愛，想燃就燃，愛情和工作並不衝突，愛情也是工作的動力」。

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