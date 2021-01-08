曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

小航（化名）大學時期認識一名衣索比亞留學生，認識短短半個月便相戀。（取材自微博）

真愛真的不分國界？近日一名女網友分享自己慘痛的經驗；她曾在學校交往一個黑人留學生 男友，分手後認愛學長，但談婚論嫁時，男方得悉她曾與黑人交往，表示覺得「十分恥辱」，最後取消婚事，連父母也怒罵她丟祖宗的臉。

據媒體報導，該名女生小航（化名）在某山東重點大學修讀英語系，認識一名來自衣索比亞的黑人留學生；2人認識短短半個月，男方展開猛烈追求，無窮的熱情與愛意令小航招架不住，她終於答應交往，並很快與對方同居。

未婚夫竟意外得知小航與黑人拍拖一事，非常不諒解。（取材自微博）

不料，一個多月後小航發現男友其實是到處留情的「騙炮渣男」，對每個中國 女生都大讚漂亮、性感，甚至承諾畢業就結婚，不少女生都被他玩弄於掌心。小航看清男友真面目決意分手，事後也對這段感情隻字不提。

直至大學4年級，小航到校外公司實習，認識同校大一屆的學長，學長在工作期間對小航百般照顧，兩人日久生情下成為戀人，甚至談婚論嫁。

報導說，雙方正在籌備婚事時，男方意外從朋友得知小航當年與黑人同居一事；他起初非常不諒解，直言感到十分恥辱，經小航解釋後才慢慢平復心情。男方的父母卻非常不滿，認為小航是水性楊花、不乾淨的女人，最終決定取消婚事。

最令小航心傷的是，她的家人得知前因後果後，不但沒有給予支持，更落井下石，怒罵小航丟了祖宗的面子，甚至揚言要斷絕關係，令小航悔不當初。

有網友感嘆留言，「愛情沒有錯，觀念錯誤才可怕」，但亦有人稱自己的事自己負責，每個決定難免影響人生。