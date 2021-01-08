我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

倫敦進入「重大事件」狀態 醫院恐因疫不堪重負

廣西43歲婦女絕經數月後懷孕 寶寶一出生就「10歲」

中國新聞組／上海8日電
技術人員在觀察胚胎。(取材自南國早報)
技術人員在觀察胚胎。(取材自南國早報)

廣西一名43歲女子絕經數月，在這樣的情況下成功懷孕並順利產子，因為她留住了「十年前的種子」；近日，廣西生殖醫院的醫務人員在病人隨訪時，被這個好消息所鼓舞，也讓「生育力保存」話題再次受到關注。

澎湃新聞報導，廣西生殖醫院的羅薇薇醫生近日定期隨訪病人時，撥通一對夫婦的電話，電話那頭傳來喜悅的回應和嬰兒的哭聲。羅薇薇心裡一喜，「看來有好消息」。果然，妻子黃女士幾個月前順利生下一個大胖小子。

這對夫妻的求子之路並不順利。黃女士夫婦是廣西人，在外地工作，結婚多年未能懷孕，此前在外地做過三次試管嬰兒均未成功。十年前，當時33歲的黃女士到廣西生殖醫院求助，檢查發現黃女士有輸卵管積水的問題。

據報導，廣西生殖醫院的專家判斷，必須解決輸卵管積水的問題，於是建議切除輸卵管。在切除輸卵管後，專家為黃女士量身定制試管嬰兒用藥方案，一個月後順利取出十枚卵子，培養出四枚優質胚胎。2010年，兩枚胚胎被移植進黃女士體內，其中一枚順利「生根發芽」，黃女士足月產下一名男嬰。

回想移植的當天，醫生建議把剩下的兩枚胚胎做冷凍保存處理。黃女士表示，沒有再生一個的打算了，可是，兩個胚胎畢竟是兩個生命，出於對生命的敬畏，夫妻倆決定接受醫生的建議，把胚胎「凍起來」。

2019年5月，42歲的黃女士再次到廣西生殖醫院就診。兒子漸漸長大，夫妻倆又動了再生一個的念頭。然而，年齡擺在眼前，年過40歲的女性，已過了生育最佳時期；抱著試一試的心態，黃女士又一次前來求助。

報導指出，經過檢查，醫生發現黃女士已經沒有卵子，而且停經數個月。於是，兩枚沉睡近十年的胚胎被解凍了。黃女士通過口服雌激素、孕激素等藥物，讓子宮內膜厚度恢復，胚胎可以移植進體內。胚胎成功著床，在形成胎盤之前，專家持續通過藥物調控維持胎兒所需營養，胎盤形成後「接棒」擔起提供營養的職責。

幾個月前，黃女士順利產下三公斤重的健康男嬰；這個小寶寶跟哥哥在同一時間被「製造」出來，卻晚了十年才降臨人世。夫妻倆笑稱，這個孩子一出生就「十歲」了。

技術人員在觀察胚胎。(取材自南國早報)
技術人員在觀察胚胎。(取材自南國早報)

上一則

嚇人！中國大連市信託公司董事長用錘子襲擊女總裁頭部

下一則

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

延伸閱讀

2年騙12女…江蘇男帶懷孕女友登記被認出：你不是昨天來離婚？

2年騙12女…江蘇男帶懷孕女友登記被認出：你不是昨天來離婚？
懷孕領證後方知老公患愛滋病 上海女選擇這麼做…

懷孕領證後方知老公患愛滋病 上海女選擇這麼做…
郎朗妻懷孕不顯肚 網友盛讚：依舊少女 官媒：錯誤引導

郎朗妻懷孕不顯肚 網友盛讚：依舊少女 官媒：錯誤引導
高空降屎彈 廣西女手一摸全黑、長髮染惡臭

高空降屎彈 廣西女手一摸全黑、長髮染惡臭

熱門新聞

一隻猴子拽住一名女子的衣服並揪住她的頭髮撕咬。（視頻截圖）

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

2021-01-02 11:00
元配發現自己為女兒補課請來的女教師竟和丈夫有婚外情，特別錄下女教師和丈夫兩人同居視頻近百次向教育局舉報。（視頻截圖）

女師為學生補課 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

2021-01-03 11:30
圖為中國瀋陽皇姑區黃河街道北行社區檢測點，檢測人員準備核酸採樣。（新華社）

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

2021-01-04 11:07
中國民運人士王丹。路透

「中共病毒不會打倒我」 王丹自曝確診新冠肺炎

2021-01-02 20:49
的姐董玲。（取材自陝西都市快報）

人真好！打車多付10萬人民幣 多了全送的姐

2021-01-03 12:00
阿里巴巴創辦人馬雲已經「神隱」超過兩個月，西方媒體現在都在問：「馬雲在哪兒？」美聯社

失蹤又失寵的馬雲 讓人聯想到「他的」下場

2021-01-06 08:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭
潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案

潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案
騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒

騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒
3前總統小布希、柯林頓和歐巴馬 齊聲譴責川普

3前總統小布希、柯林頓和歐巴馬 齊聲譴責川普