廣西43歲婦女絕經數月後懷孕 寶寶一出生就「10歲」

技術人員在觀察胚胎。(取材自南國早報)

廣西一名43歲女子絕經數月，在這樣的情況下成功懷孕並順利產子，因為她留住了「十年前的種子」；近日，廣西生殖醫院的醫務人員在病人隨訪時，被這個好消息所鼓舞，也讓「生育力保存」話題再次受到關注。

澎湃新聞報導，廣西生殖醫院的羅薇薇醫生近日定期隨訪病人時，撥通一對夫婦的電話，電話那頭傳來喜悅的回應和嬰兒的哭聲。羅薇薇心裡一喜，「看來有好消息」。果然，妻子黃女士幾個月前順利生下一個大胖小子。

這對夫妻的求子之路並不順利。黃女士夫婦是廣西人，在外地工作，結婚多年未能懷孕，此前在外地做過三次試管嬰兒均未成功。十年前，當時33歲的黃女士到廣西生殖醫院求助，檢查發現黃女士有輸卵管積水的問題。

據報導，廣西生殖醫院的專家判斷，必須解決輸卵管積水的問題，於是建議切除輸卵管。在切除輸卵管後，專家為黃女士量身定制試管嬰兒用藥方案，一個月後順利取出十枚卵子，培養出四枚優質胚胎。2010年，兩枚胚胎被移植進黃女士體內，其中一枚順利「生根發芽」，黃女士足月產下一名男嬰。

回想移植的當天，醫生建議把剩下的兩枚胚胎做冷凍保存處理。黃女士表示，沒有再生一個的打算了，可是，兩個胚胎畢竟是兩個生命，出於對生命的敬畏，夫妻倆決定接受醫生的建議，把胚胎「凍起來」。

2019年5月，42歲的黃女士再次到廣西生殖醫院就診。兒子漸漸長大，夫妻倆又動了再生一個的念頭。然而，年齡擺在眼前，年過40歲的女性，已過了生育最佳時期；抱著試一試的心態，黃女士又一次前來求助。

報導指出，經過檢查，醫生發現黃女士已經沒有卵子，而且停經數個月。於是，兩枚沉睡近十年的胚胎被解凍了。黃女士通過口服雌激素、孕激素等藥物，讓子宮內膜厚度恢復，胚胎可以移植進體內。胚胎成功著床，在形成胎盤之前，專家持續通過藥物調控維持胎兒所需營養，胎盤形成後「接棒」擔起提供營養的職責。

幾個月前，黃女士順利產下三公斤重的健康男嬰；這個小寶寶跟哥哥在同一時間被「製造」出來，卻晚了十年才降臨人世。夫妻倆笑稱，這個孩子一出生就「十歲」了。