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可以批作品 不容人身攻擊 陳凱歌舉報多名博主

中國新聞組／北京7日電
陳凱歌舉報多名博主言論涉嫌人身攻擊。（視頻截圖）
陳凱歌舉報多名博主言論涉嫌人身攻擊。（視頻截圖）

近日多名影視區視頻博主稱，被導演陳凱歌舉報了；舉報原因是這些博主製作的影視吐槽視頻，涉嫌侵犯了陳凱歌的名譽權，「陳凱歌舉報吐槽自己的up主」話題，很快就衝上微博熱搜，遭到眾多網友批評其心胸狹隘，經不起觀眾批評。

觀察者網報導，陳凱歌方迅速做出回應，北京星權律師事務所發布聲明，稱所謂「陳凱歌投訴up主」，是律師事務所代為進行的，投訴的是人身攻擊的言論，不是對陳凱歌作品的評價內容。截至聲明發布時，陳凱歌未進一步委託本律師事務所啟動訴訟維權程序。

此外，聲明中還表示，陳凱歌導演作為一名專業導演，接受觀眾對其作品的一切評價。但對於超出公眾人物容忍義務範疇之人身攻擊性言論，陳凱歌方始終堅持「零容忍」。律所已接受特別委託，將持續關注此次事件的網絡輿情，保留追究其法律責任的權利。

報導指出，2020年，陳凱歌在演員競技節目「演員請就位2」中擔任導師，期間發生過不少爭議話題。

譬如他與李誠儒那場由電影「無極」引發的「世紀之辯」，難忍對方對「無極」的批判，話裡話外都在暗諷其思想迂腐；要麼是演員演技太差引觀眾哄笑，陳凱歌又教育起觀眾不該笑，要保護演員脆弱的心理；

到了節目尾聲，他執導的「反代孕」題材節目「寶貝兒」，又被指實則「美化代孕」，沒有任何對現實的批判，不僅引發眾怒，還被人民法院報點名批評。

報導說，距離「演員請就位2」完賽都已經過去一個多月了，從1月5日開始，陸續有視頻博主表示，自己此前製作的吐槽視頻收到了來自陳凱歌團隊的舉報。

來源：youtube

上至千萬粉絲大V，下至幾千粉絲的小透明up主，被一視同仁雨露均霑，都收到了同款舉報投訴。

有網友為這些博主喊冤，嘲諷道雖然時代變了，但陳凱歌還是那個經不起觀眾批評的陳凱歌，心胸狹隘。

也有一些網友表示舉報行為情有可原，因為經常有影視區博主刻意蹭熱度為黑而黑，甚至上升到人身攻擊，陳凱歌為了維護自身利益進行舉報無可厚非。

但很快有網友反駁稱，目前大部分發聲反映此事的博主，在涉事視頻中都是就事論事點評陳凱歌在節目中的言論，不存在造謡污衊等人身攻擊的情況。若是連這種程度的批評都接受不了，陳凱歌未免太過玻璃心。

導演 北京 電影

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