長沙「假名媛」吃5千霸王餐 還借走600元

長沙「假名媛」。（瀟湘晨報）

長沙望城區一家農家樂的嚴老闆日前接到熟客黃小姐的訂單，飯錢及借款在內的6000多元錢卻遲遲沒有到帳，黃小姐一拖再拖，最後連的信息都不再回復，老闆才知被「假名媛」吃了霸王餐。

瀟湘晨報報導，黃小姐為給男友過生日，聯繫嚴老闆訂了四桌飯菜，包括兩隻烤全羊，總共的費用為5668元。由於是熟客，嚴老闆同意了黃小姐微信 付款的要求，並將菜單一併發給了她。飯後，黃女士還向嚴老闆借走了600元，說「借著急用一下」，表示會連同飯錢一起支付。

嚴老闆表示，因為黃女士開的都是豪車，朋友圈曬的也是吃喝玩樂，進出高檔場所，又是什麼機構的創始人。沒料到，黃小姐一拖再拖，就說找人借錢還。可是兩天之後，她直接說不認識自己，竟然還反問嚴老闆是誰。嚴老闆這才反應過來，可能是遇到「假名媛」。

嚴老闆十分氣憤，於是發了一條朋友圈，沒想到引起了非常多共同好友的討論。不少人都表示，這個「黃小姐」也欠了自己的錢，粗略估計總量在二三十萬上下。

迫於無奈，嚴老闆只好聯繫上當時生日宴的主角——黃小姐的男朋友譚先生。對方表示，自己早就和黃小姐分手了：「我們已經分手很久了，她欠了很多錢，我都還了不少。」他說，他也是被黃小姐朋友圈的「包裝」欺騙，自己也被坑了欠下不少錢。

譚先生說當天訂餐確實是為了慶祝他的生日，之後，他表示由自己來支付飯錢，但由於手頭有些緊，因此一直沒有付款。