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「餓了嗎」侵權「餓了麼」 被判立即賠錢、改名

中國新聞組／北京7日電
圖為廈門的餓了麼外送員正在候餐。（中新社）
圖為廈門的餓了麼外送員正在候餐。（中新社）

中國裁判文書網近日公布，一家名為餓了嗎餐飲管理（北京）有限公司的企業對在線外賣平台「餓了麼」構成侵權，被判立即變更其企業名稱及賠償1萬元（人民幣，下同，約1548美元）的合理費用。

中國青年報報導，天眼查App顯示，拉扎斯網路科技（上海）有限公司是餓了麼旗下運營公司。拉扎斯發現，「餓了嗎」將與「餓了麼」商標高度近似的「餓了嗎」作為字號進行了企業名稱登記，「具有攀附我公司商譽的主觀惡意，他們的企業名稱已經造成了相關公眾的混淆，其行為構成不正當競爭。」

餓了嗎在庭審中稱，該公司的企業名稱是依法核准註冊，且該公司註冊後並沒有實際經營。該公司指出，「餓了嗎」的「嗎」與「餓了麼」的「麼」讀音不同，字形也不同，不構成近似，故請求駁回拉扎斯的全部訴訟請求。

天眼查App顯示，餓了嗎成立於成立於2016年12月23日，其行業屬於商務服務業，營業執照登記的經營範圍包括餐飲管理、銷售工藝品、食用農產品、日用品、電子產品、機械設備等。

法院查詢發現，餓了嗎法定代表人單立軍擔任100家公司的法定代表人，其中部分公司企業名稱中包含諸如「花旗」、「渣打」、「阿里雲」等具有較高知名度的標識。針對上述情況，單立軍在庭審中並未對此作出合理解釋，僅表示上述公司均未實際經營，且其並未實際出資。

對此，法院認為，被告將與原告註冊商標極為近似的「餓了嗎」作為其字號登記註冊企業名稱，具有明顯的主觀惡意，客觀上容易產生市場混淆，構成不正當競爭。餓了嗎於判決生效之日起十日內賠償拉扎斯網路科技合理費用1萬元。

該判決於去年5月29日宣判，2020年9月8日，餓了嗎改名為「餓不餓餐飲管理（北京）有限公司」，2020年11月19日又改名為「北京御膳房主食廚房有限公司」。

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