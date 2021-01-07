老闆扛4麻袋硬幣支付執行款 法院：「消極對抗」罰5萬

執行法官向被執行人說法明理。(取材自澎湃新聞)

近日，廣西北海市海城區人民法院公布一起判決引人關注。一名葉姓企業老闆拖著裝有兩萬多元（人民幣 ，下同）硬幣的麻袋到法院清償執行款，最終法院認為葉「消極對抗」，罰款五萬元。

澎湃新聞報導，此事緣起於一起勞動糾紛案件。葉姓被執行人是北海某汽車 服務有限公司的法定代表人，朱某是該公司原員工。2018年11月，朱某進入葉姓老闆公司從事汽車修理工作，雙方未簽訂「勞動合同」。公司未替朱某繳納社保。

2019年7月，朱某工作時手部受傷，經治療後繼續在該公司工作。去年12月1日，雙方解除勞動關係。公司發短信告知因朱某的年齡問題提出不再需要其去上班。朱某遂向北海市勞動人事爭議仲裁委員會申請勞動仲裁。仲裁裁決，公司應支付朱某工資4.7萬逾元。

該汽車服務公司對仲裁裁決書不服，到海城區法院提起民事訴訟。海城區人民法院一審判決雙方存在勞動關係 ，要求公司向朱某支付工資差額三萬逾元，葉某不服上訴至北海中院，二審維持原判。

2020年12月28日，海城區法院扣押了葉姓老闆公司名下的一輛汽車，葉對此心存不滿。12月29日下午，葉姓老闆拖著裝有兩萬逾元硬幣的麻袋來到法院的安檢室。

據報導，海城區人民法院一工作人員說，葉姓老闆拿著四袋散硬幣來清償執行款，這一行為明顯屬於消極對抗行為。「儘管目前法院對於硬幣的來源背景還在核實階段，但被執行人葉某是汽修公司的法定代表人，名下有很多車，不可能靠硬幣來交易。」

該工作人員表示，葉某的行為依據民事訴訟法第111條其中第5項規定（以暴力、威脅或者其他方法阻礙司法工作人員執行職務的）認定其屬於消極行為，法院決定對葉某處以五萬元的罰款。

這名工作人員透露，目前葉某的罰款還未繳納，法院會持續跟進。