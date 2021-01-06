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「第一貪官」賴小民擁100多個情婦 家中搜出2.7億現金

中國新聞組／北京6日電
賴小民。（新華社資料照片）
賴小民。（新華社資料照片）

賴小民一審判死的消息引起各界關注，有中國最大貪官之稱的他，2018年4月落馬，辦案人員在其幾處房產內，搜出2.7億元人民幣現金，令人咋舌。此外，分析指出，隨著判決出爐，賴小民多年建立的「金融帝國」華融也隨之崩塌。

中央社報導，賴小民案以其受賄金額之多、牽涉之廣受到矚目，財新網此前報導指他有「3個100」：100多套房、100多個關係人、100多個情婦。

賴小民家藏近三億現金。(央視畫面截圖)
賴小民家藏近三億現金。(央視畫面截圖)

港媒指出，現年58歲的賴小民與原配雖已有女兒、外孫，但只是掛名夫妻，賴小民早已和原配暗中離婚。

經濟觀察報曾披露，與賴小民進行「權色交易」的女性，既包括欲求職於華融公司的普通女性，也包括有相當知名度、在奧斯卡獲獎電影中演出重要角色的「大牌女明星」。

來源：103138381031 YouTube

除此之外，香港01指出，賴小民掌舵中國華融的九年間，成功將其打造為「萬億金控」。賴小民出任華融總裁後，華融在幾年內就以1.8萬億元的資產規模位列四大資產管理集團之首。2015年之後，華融走上了海外發展之路，海外發債餘額達200多億美元，短短3年，海外資產已經有3000多億元。

2018年8月31日，中國華融發布了自原董事長賴小民落馬後的第一份財報。在賴小民落馬後中國華融上半年淨利下跌了近95%，金融資產減值損失由去年同期的47.15億元增長155.6%至半年末的120.53億元。

報導指出，華融成就了賴小民也見證了他落入犯罪深淵的過程，可以說是成也華融，敗也華融。而賴小民用時九年建立起的華融帝國隨著判決的到來徹底崩塌。

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