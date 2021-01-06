「與妻子長期分居兩地」 江西已婚男姦殺藥店女店員

嫌犯在藥店四處觀望。(取材自微信)

江西省撫州市東鄉區城區某藥店3日發生一起強姦致人死亡案。東鄉警方僅用16小時成功破案，並抓獲犯罪嫌疑人雷某某。

贛東新聞報導，東鄉區公安 局刑偵大隊3日晚11時接到群眾報警稱東鄉區城區某藥店發生一起強姦案。接到報案後，值班民警立即趕往現場進行調查取證，並向局領導匯報。副區長、黨委書記、局長蔡欽聽取匯報後趕往現場指導調查取證工作。經偵查人員、法醫和技術人員現場勘查取證，初步認定系強姦致人死亡案件。

鑒於該案案情重大、復雜，東鄉區公安局迅速成立了以局長蔡欽為組長，副局長李輝華、刑偵大隊長侯志堅為副組長，抽調精幹民警的專案組，連夜開展工作，力爭快速破案。

據報導，為盡快將犯罪嫌疑人繩之以法，全體參戰民警連夜奮戰，在對出入案發現場人員排查時，發現雷某某（男，已婚，41歲，貴州人）有重大作案嫌疑。通過軌跡研判確定雷某某仍在東鄉境內。為防止雷某某脫逃，專案組分組進行布控，一組警力分散至火車站、汽車 站、高速口等出城要道排查堵卡；一組警力對雷某某個人情況進行研判；一組警力開展大量走訪工作。在市公安局的大力協助下，最終鎖定到雷某某經常出入某家麵館吃飯的有效線索。經辦案民警不懈蹲守，於4日下午5時在麵館將犯罪嫌疑人雷某某當場抓獲。

報導指出，據雷某某交代，其獨自一人在東鄉打工，夫妻長期分居兩地。3日晚上雷某某路過某藥店時，看到只有一名女性店員在店裡，遂產生邪惡的想法。

目前，案件在進一步調查中。