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湖南小學校長「車震」女教師 被捉姦影片瘋傳

中國新聞組／北京6日電
一名男子被按在地上。(視頻截圖)
一名男子被按在地上。(視頻截圖)

近日網路瘋傳一段捉姦影片，消息指湖南省岳陽市一名小學男校長與外校女教師在「車震」期間遭眾人捉姦，只見校長被制伏在地上，女教師則衣衫不整坐在車內，頻頻用手擋住臉。事後涉事校長、女教師遭停職。

來源：YouTube

香港01綜合中國大陸媒體報導，徐姓男校長與外校的吳姓小學女教師長期有不正當關係，2日晚上兩人「車震」期間遭埋伏多時的3名男子捉姦，捉姦過程全被拍下。

抓姦影片不久便在網路上瘋傳，有人疑惑若2人都單身，且雙方你情我願，就不是什麼大問題，但兩人若都單身，眾人也犯不著抓姦，猜測兩人中至少一人有家室或對象。

從網友提供的視頻中可以看見，吳姓女教師衣衫不整，褲子的鈕扣早已解開，頻頻用手擋住臉。而拍攝者發現女教師衣服和褲子鈕扣全被解開後，還翻了翻她的褲子，疑似在確認女教師是否有穿內褲。徐姓校長則被三名壯碩男子拉出車外後壓制在地，徐姓校長疑似還想逃跑，結果被眾人強力制伏在地上，情況十分狼狽。

當地縣委宣傳部表示，縣紀委監委和公安部門已介入調查，並依法、依紀、依規作岀相應處理；縣教育體育局黨委則表示，已介入處理，由於涉及個人私隱不能透露具體情況，但目前已將涉事校長、涉事女教師暫停職務。

有自媒體刊文分析其中諸多疑點指出，從目前來看，除了被「捉姦」外，其餘情況有關部門並沒有透露，但是在這起事件中，卻包含著很多法律問題。

文章說，首先，兩人在車內被抓，並被拍攝了視頻，從視頻中，並沒有看到兩人的面部，但是，兩人的真實身分卻已經被公開，那麼顯然本案中，公開視頻的人，是涉嫌侵犯他人名譽權以及隱私權的，作為被侵權人，有權要求公開視頻的人賠禮道歉、賠償損失以及消除影響。

有人講，兩人這樣的行為就應該被公開曝光，但其本人的過錯應當按照法律的規定，承擔相應的法律責任，而不是以這種公開方式曝光。

其次，兩人的這種行為，是屬於不正當關係，不僅是有違中小學職業道德處理辦法的規定的，如果兩人或者一人已經結婚，也是一種對婚姻家庭的破壞行為。

第三，「捉姦」的三個男子對男校長實施控制的行為，具有非法拘禁他人的性質。

最後文章說，兩人的行為在道德層面來說是「可恥」的，從「民法典」層面來看，又是對夫妻忠實義務的違反，但兩人的行為，卻不是刑法意義上的重婚罪。因此，只能通過民事方式予以解決。

女子坐在車內衣衫不整，褲子鈕扣被解開。(取材自微信)
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