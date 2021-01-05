天天上班12小時？22歲女職員猝死 拼多多遭調查

拼多多上海總部內的員工。（路透資料照片）

中國 知名電商「拼多多」一名22歲女職員去年底凌晨在下班途中猝死 ，引起輿論關注，在社交平台微博 創下2.24億瀏覽量。而「拼多多」隨後在「知乎」官方帳號出現「底層的人民，哪一個不是用命換錢…」的留言，有如火上加油，引發眾怒。上海勞動部門已對此介入調查。

來源：YouTube

美國之音報導，拼多多公司證實，2020年12月29日凌晨1時半左右，一名女員工在與一名同事下班回家的路上突然腹痛暈倒。該公司在一份聲明中說，她後來在醫院去世。

拼多多在一份聲明中說，遵從其父母意願，這名離世員工已於2020年1月3日火化，不對外發公告。她的死因沒有披露。根據該公司的聲明，死者1998年出生，年僅22歲。

報導引述財新網指出，死者生前是拼多多下「多多買菜」業務在新疆地區的員工。「多多買菜」是拼多多2020年大力發展的社區團購平台。

有網友在相關報導評論區透露，多多買菜的員工每天工作超過12小時，全年無休。在長時間加班的背後，員工的健康是不可迴避的問題。拼多多公司沒有就網友對於員工工時和勞動待遇等問題回答媒體詢問。

據財新報導，家屬已接受拼多多賠償。

本報系聯合報報導，2020年1月4日上午，疑似拼多多官方帳號在知乎回應的截圖在網上流傳，該截圖留言為，「你們看看底層的人民，哪一個不是用命換錢…，這是一個用命拚的時代，你可以選擇安逸的日子，但你就要選擇安逸帶來的後果…」這一冷血留言引發軒然大波。

拼多多官方在網上回應「用命換錢」遭網友抨擊。（視頻截圖）

拼多多隨後澄清說，從未發布過網傳截圖的知乎官方回應。遭知乎打臉後，再解釋稱，經排查，這是拼多多合作供應商員工個人發布的言論，發布人發現登錄的是機構帳號後就立刻刪除留言。

拼多多稱，對此言論表示強烈反對，並對官方帳號管控不嚴表示真誠歉意。

拼多多總部設在上海，據北京青年報報導，上海市勞動監察部門已介入調查，會對該公司用人合同、用工時間等情況進行檢查。

拼多多員工猝死事件發生後，中國網路企業盛行的「九九六」（早上九點上班，晚上九點下班，一天工作六天）工作制度，又成民眾熱議話題。

她曾上好聲音 出事前還分享歌單

拼多多22歲女職員猝死事件引發討論，有網友披露，該女職員生前喜歡音樂，參加過「中國好聲音」，花名叫「潤肺」的她，還曾經是位歌手。而她在倒下前半小時還在網上分享年度歌單，令人唏噓。

南方plus報導，畢業之前，「潤肺」曾是一名校園歌手。她是西安郵電大學15級的十佳歌手，一曲「rolling in the deep」技驚四座，讓她在校園裡小有名氣。

她喜歡音樂，從不放過每一次可以上台的機會，她曾接受採訪說：「即使我不是明星，但至少在一首歌的時間裡，有專門為我訂製的燈光，有屬於我自己的舞台，還有一群只聽著我聲音的人們。」

據報導，「潤肺」有個樂隊，就她和吉他手兩人。他們偶爾會接演出活動、駐唱，或是做場直播。

她曾在接受自媒體採訪時提到，她發現很多東西都會上癮，「熬夜上癮，音樂也上癮。」所以沒有什麼目的，她單純地享受音樂，享受音樂的「癮」，「多參加演出和比賽，多學習音樂知識，堅持做樂隊」。

報導說，2016年，她曾參加「中國好聲音」的海選，她選了一首「I hate myself for loving you」。她一開嗓，就掌控了整個舞台。簡單的白T恤和馬尾辮，隨著音樂在舞台律動，她不像參賽選手，倒像個受邀表演的歌手。

九派新聞報導，「潤肺」去世之後，她的許多生前好友在社交媒體上懷念她。一名好友在微博上表示，她「（是一個）特別漂亮，特別優秀，唱歌特別好聽，熱愛生活，熱愛旅行的女孩子」。

這名好友還稱，事發當天凌晨1時，「潤肺」還把網易雲音樂的年度歌單總結發了朋友圈，「很難想像，她可能正在午夜的下班路上，因為太晚了一個人走夜路，然後試圖聽著歌放鬆身心，緩解壓力，然後就不知道明天和意外哪個先到來。」