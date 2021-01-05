2年騙12女…江蘇男帶懷孕女友登記被認出：你不是昨天來離婚？

據吳江區人民檢察院辦案檢察官介紹，朱文的製服都是在網上購買。（取材自中國青年報）

中國網戀詐騙 案件頻傳，江蘇一名男子朱文在各大婚戀網站找尋「大齡、經濟優渥」的獨立女性騙情詐財。朱文曾帶一名懷孕女被害人登記，卻被戶政人員認出「你不是昨天剛來離婚？」，還有女子受騙後因龐大債務壓力自殺，2年內已有12名女子遭詐騙，共騙得人民幣 350多萬元(約54萬美元)。江蘇省蘇州市吳江區人民法院近日判處朱文有期徒刑14年，並處罰金人民幣14萬元。

澎湃新聞報導，丁紅（化名）生前對案件承辦檢察官怒控朱文，「我希望他關在裡面一輩子，永遠都不要出來害人！」2020年10月，因債務壓力、心靈創傷被確診為抑鬱症的丁紅結束了自己年輕的生命。

丁紅去年初透過婚戀平台結識「公安民警」朱文，丁紅表示，剛認識朱文時，他常身穿警服接自己下班，給她很大的安全感，隨後兩人確立戀愛關係，不料沒多久這段「甜蜜愛情」就變味了。

報導稱，朱文開始用工作調動需要打點關係、欠款催帳資金周轉不靈等理由向丁紅借錢，借款數額越來越大、次數也越加頻繁。短短幾個月，丁紅共借給朱文人民幣50多萬元，丁紅多次催要無果，為了安撫丁紅，朱文提出與丁紅領證結婚。

然而朱文婚後常以各種理由不回家，兩人為此發生口角，每次打電話爭吵時，朱文都會主動提出離婚。經過數次爭吵後，丁紅同意離婚。沒想到丁紅離婚第二天就接到一名陌生女子電話，對方聲稱「自己是朱文未婚妻，兩人認識一年多了，即將領證結婚，並懷有身孕8個多月」，丁紅驚覺自己受騙氣得報警。

據報導，7月29日，吳江警方立案偵查，於次日將朱文抓獲，並在朱文家中搜查到各類假冒職業服裝與偽造的不動產權證書。

經過審訊、調查取證，警方發現，那名懷有身孕的女子劉芳（化名）也是本案受害者之一。劉芳表示，兩人到民政局準備登記結婚，工作人員認出朱文，反問他「你不是昨天才來離婚嗎？」朱文一臉尷尬，劉芳當場拂袖而去。回家後，劉芳與朱文大吵一架。

檢警調查發現，朱文兩年內透過假扮警察 、律師，從12名被害人手上騙得人民幣350多萬元。