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杭州男專揪老闆境外賭博 有人一輸上千萬、家破業亡…

中國新聞組／杭州5日電
「王老闆」被警方抓獲。(取材自都市快報)
「王老闆」被警方抓獲。(取材自都市快報)

浙江杭州餘杭有位王老闆，平常交往的不是大老闆就是小老闆，商談的動不動就是上百萬的買賣，住別墅，開豪車，看上去很有身分。這位王老闆卻被警方在他情人家裡抓獲。

都市快報報導，2020年5月，餘杭公安南苑派出所在日常工作中發現，餘杭區有一個賭博團夥，多次組織人員赴境外賭博，涉案金額大，參賭人員多。

餘杭警方迅速成立專案組，經連續走訪調查和分析研判，一個以王姓男子為首、境內外相互勾結、組織他人赴境外賭場進行賭博的犯罪團夥逐漸顯現。

2010年以來，王男夥同張男等人組織餘杭區及嘉興、湖州市部分企業經營者赴境外進行賭博，初步查證涉賭資金10多億元，參賭人員近百人，參賭場次上千次。

專案組抽調90餘名警力在嘉興、湖州以及餘杭區等地抓獲王男、張男以及其他參賭人員共20餘人。其中王男在餘杭的情人家裡被抓。

52歲的王男是杭州人，和妻子都沒有正當職業。經警方核查，王男和妻子名下有1套別墅、2輛豪車、6套商舖房和2個商舖，股票帳戶有價值500萬元（人民幣，下同，約77.38萬美元）的股票，王男還有很多婚外戀人。

據落網的一些賭客說，王男很會做人，平時經常一起打麻將、去娛樂場所，還經常花錢請他們玩。「我帶你去國外玩，你不用擔心錢，我借你，回來還上就行。」這是王男常常對企業家們說的一句話，而他所說的「玩」，其實就是賭博。

王男交代，境外賭場有專人跟他聯絡對接，以組織參賭人數和涉賭資金多少給其返利，參賭人員和賭資越多則返利分成越高。而他相當於賭場和賭客的中間人。他常常成群結隊地帶賭客去境外賭博。

在辦理該案中，民警發現，一些企業老闆因賭博導致家破業亡、妻離子散。有人第一次跟隨王男出去賭博就輸了1500萬元。

桐鄉陳老闆，曾擁有數億資產，因為賭博導致公司無法經營直至破產，之後無法還清債款，而逃在外面躲債。

餘杭吳老闆，55歲，做家具生意，七、八年前跟著王男和張男賭博，僅在王男處他就輸了近2000萬元。吳老闆後來為了償還賭債，把公司至少3成股份抵押，價值數億元。

目前，王男等人已被檢察機關依法批准逮捕，案件還在進一步偵辦中。

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