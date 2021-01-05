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山東艦建造總指揮也落馬 胡問鳴被控搞權色、錢色交易

記者賴錦宏／綜合報導
原山東艦總指揮胡問鳴嚴重違紀違法，涉落實中共中央重大決策部署不力，搞權色、錢色交易等問題。（央視新聞截圖）
原山東艦總指揮胡問鳴嚴重違紀違法，涉落實中共中央重大決策部署不力，搞權色、錢色交易等問題。（央視新聞截圖）

中共中央紀委國家監委網站4日發布的消息，原中國船舶重工集團公司董事長胡問鳴嚴重違紀違法，涉落實中共中央重大決策部署不力，搞權色、錢色交易等問題，決定給予胡問鳴開除黨籍處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

中紀委國家監委指出，胡問鳴大搞迷信活動，對抗組織審查；違反中共中央八項規定精神，違規打高爾夫球、出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請，收受禮品、禮金，安排下屬單位支付應由其個人支付的費用。

中紀委還指控胡問鳴，各種瀆職：不按規定報吿個人有關事項，在幹部錄用晉升中為他人謀取利益；縱容默許家屬在私營企業掛名取酬、利用其職務影響謀取利益，違規購買住房、占用公家車，搞權色、錢色交易；違規安排下屬企業投資股票，造成國有資產重大損失風險；公權私用，在工程承攬、業務合作、資產收購等方面利用職務上的便利為他人謀取利益，並非法收受鉅額財物；徇私舞弊，濫用職權，造成國有公司資產重大損失。

中紀委國家監委指，胡問鳴嚴重違反多項中共紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權犯罪，且在中共18大後不收斂不收手，應予嚴肅處理，決定給予胡問鳴開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

資料顯示，胡問鳴出生於1957年，曾先後在中國航空工業集團、中國兵器工業集團、中國船舶工業集團、中國船舶重工集團任職，去年8月從中國船舶重工集團公司董事長、黨組書記位置上退休。他還是中共第18屆中紀委委員。

2020年5月12日，中紀委宣布對胡問鳴進行紀律審查和監察調查。

2017年4月26日，中國第一艘自製航母正式下水，同年8月，央視在介紹最新進展時披露稱，該自製航母的研製總指揮是胡問鳴，胡全程參與了中國首艘航母遼寧艦列裝工程和首艘國產航母山東艦的建造。

原山東艦總指揮胡問鳴嚴重違紀違法，涉落實中共中央重大決策部署不力，搞權色、錢色交...
原山東艦總指揮胡問鳴嚴重違紀違法，涉落實中共中央重大決策部署不力，搞權色、錢色交易等問題。（央視新聞截圖）

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