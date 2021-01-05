新年鍘4虎！重慶公安局前局長鄧恢林「妄議中央」雙開

重慶市公安局前局長鄧恢林嚴重違紀違法被「雙開」。（中新社）

中共中紀委4日通報，四位中高階官員和國企人員遭開除黨籍與公職（雙開），包括重慶市公安 局前局長鄧恢林、青海省前副省長文國棟、中糧集團黨組前成員駱家駹；已退休 的中國 船舶重工集團前董事長胡問鳴則被開除黨籍。鄧恢林是中央政法委前書記孟建柱的「大管家」，孟建柱的前秘書、公安部前副部長孫力軍也落馬。

綜合媒體報導，根據中共中央紀委國家監委網站4日通報，去年6月間因涉嫌嚴重違紀違法被查的重慶市前副市長、公安局長鄧恢林，被指喪失理想信念，毫無「四個意識」，背離「兩個維護」，在黨內搞團團夥夥，撈取政治資本，熱中政治投機，「妄議黨中央大政方針」，並違規收受禮金和長期接受宴請，搞權色交易。鄧恢林也是重慶成為直轄市以來第四位落馬的公安局局長。

通報羅列鄧恢林多項罪狀，包括「利用職務上的便利為他人謀取利益，並非法收受巨額財物」、嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律等；同時，國家監委終止他的黨19大代表資格。

包括鄧恢林在內，重慶公安局局長先後已有四任局長落馬，前三人分別是朱明國、王立軍、何挺，這一現象被外界稱作重慶公安系統的「魔咒」。

55歲的鄧恢林是湖北武漢人，前政治局常委周永康2014年落馬後，有傳聞稱鄧恢林因參與審查「周永康集團」有功，被時任中央政法委書記孟建柱賞識，成為孟的大管家。與鄧恢林一同在去年落馬的還有原公安部副部長孫力軍、上海市公安局局長龔道安，三人都是孟建柱人馬。

青海省前副省長文國棟。（取材自北京晚報）

因青海省祁連山非法採煤事件遭到調查的前青海省副省長文國棟，也被「雙開」。他去年7月才獲任命，上任僅40多天就落馬。通報稱，文國棟與不法私營企業主進行利益交換，充當非法採煤的「保護傘」。

中糧集團黨組前成員駱家駹。（取材自第一財經）

前中糧集團有限公司黨組成員、總會計師駱家駹則被通報指出，他利用職務上的便利騙取巨額公款，在公司上市、股票增發、業務承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

中國船舶重工集團前董事長胡問鳴。（取材自政知圈）

另外，中國首艘國產航艦「山東號」研製總指揮、前中國船舶重工集團董事長胡問鳴因為已經退休，僅被通報開除黨籍。