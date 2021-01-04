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「考得好怪我嘍？」考第一被質疑…13歲女隔天陳屍池塘

中國新聞組／綜合報導
少女生前在社群留下「考試正常發揮，考得好怪我嘍？」（取材自安徽網）
少女生前在社群留下「考試正常發揮，考得好怪我嘍？」（取材自安徽網）

安徽省潛山市一名13歲女學生月考全校第一，有一科甚至考了100分，卻被班主任質疑作弊、要求重考，女孩重考後雖然也拿了98分高分，但疑似因為受不了這個刺激，元旦當天被發現溺斃在離家僅幾百公尺的池塘裡，其社群的最後一則貼文是「考試正常發揮，考得好怪我嘍？」

新安晚報報導，元旦當天女孩父親打電話給該位班主任，對方卻未有任何回應，不到一分鐘就草草把電話掛了；目前當地警方已介入調查此事。

「終於考了全校第一名，卻要了她的命」，女孩的姑姑表示，姪女平時成績不錯，但從來沒有考過全年級第一，這次終於考了全校第一；其中的道法科目，女孩考了100分，她的雙胞胎姊姊考了92分，兩人是班上唯二獲90分以上的人，班主任對於孩子考高分有質疑，不僅打電話給孩子的爺爺詢問是否提前買了試卷，還要求兩個孩子重考。

據報導，女孩的姊姊也說，月考結束後，班主任把妹妹叫出去不知道說了什麼，然後哭著回來，大概是要當面證明看她究竟能否考100分。稍後老師要姊妹重考，兩個孩子考出來都是98分。

女孩的姑姑說，孩子可能受不了這個刺激，但晚上回來什麼都沒說，隔天下午就不見蹤影，最後家人才在離家幾百米的池塘發現已經溺斃的女孩。

姑姑控訴，事發後，校方沒有任何表示，女孩父親也曾打電話給班主任，但只講了不到一分鐘，班主任就把電話掛了，到現在一句道歉也沒有。

對於事件的處理，該校校長僅表示，現在尚未統一口徑，對於補考、質疑作弊等情況則一概否認，甚至大吼「學校沒什麼事！現在大家都在放假！不便再透露情況了！」

少女生前和雙胞胎姐姐一起剝豆子。（取材自安徽網）
少女生前和雙胞胎姐姐一起剝豆子。（取材自安徽網）

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