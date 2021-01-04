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500人看過？整形手術中半裸照流傳社群 杭州女崩潰…

中國新聞組／北京4日電
術中半裸照被發朋友圈，女子十分崩潰。（視頻截圖）
術中半裸照被發朋友圈，女子十分崩潰。（視頻截圖）

浙江杭州一名韓姓女子日前到一家醫美診所做了腰腹部抽脂、胸部填充等整形手術，兩個月後，竟發現自己手術時半裸的照片竟在網上出現，內心快崩潰的她，希望醫院刪除曝光的照片，並道歉和賠償。

新浪網報導，據韓女透露，2020年10月底，她在蕭山的星容妍醫療美容門診部做了腰腹部抽脂、胸部填充等整形手術，兩個月後發現效果不好，就聯繫代理詢問情況。代理直接給韓女發來一張她手術前的半裸照，讓韓女仔細對比一下。韓女驚訝代理手裡怎麼會有自己的裸照，這才突然想起，手術後她遇到另一位代理，對方一見到韓女就說「我見過你，在一個群裡」。當時韓女還以為對方認錯人了，現在看來事情並非如此。

報導指出，隨後韓女通過關係找到那位代理，在那位代理的朋友圈看到自己手術時的照片，臉部和隱私部位也沒有打碼，這些照片還被發到了一個500人的大群裡，韓女的十分崩潰。

韓女表示，手術前整形醫院讓她簽一份合同，其中就有拍照用來做案例，或者給患者做對比圖；當時她想拒簽，但醫院說不簽就不能手術。這時代理勸她沒事的，其他病人也都簽了。為了以防萬一，韓女簽字後又在合同上手寫「本人不同意對外不限於各種途徑去使用本人照片」。現在發生隱私照洩露，韓女希望醫院刪除曝光的照片，並道歉賠償。

報導稱，涉事整形醫院院長稱照片怎麼傳出去的醫院還在查證中，暫時不便接受採訪。對於醫院這種說法韓女不能接受，她決定走法律途徑解決問題。目前，雙打仍在進一步協商中。

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