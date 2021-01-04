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又停電！電競比賽中斷 網諷：台節目說我們限電實錘了

中國新聞組／北京4日電
成都1日舉行電玩「英雄聯盟」全明星賽時，現場突然停電，陷入漆黑一片。（取材自微博）
成都1日舉行電玩「英雄聯盟」全明星賽時，現場突然停電，陷入漆黑一片。（取材自微博）

中國各地限電、停電頻傳，不只部分餐館必須點蠟燭營業，就連電競比賽也遭殃。四川成都市1日舉行電玩「英雄聯盟」All Star全明星賽，進行到一半時現場突然停電，直播、遊戲全部中斷將近一小時，主辦單位不得不臨時改播去年的比賽畫面，讓網民嘲笑「電子競技不需要電力？」、「新年第一個笑話」。

綜合媒體報導，「英雄聯盟」All Star全明星賽進行到半準決賽時，直播訊號突然斷訊，從現場參與者曝光的照片可以看到，會場陷入一片漆黑，只剩筆電螢幕發出的光，及觀眾用手機的手電筒功能照明。主辦經一個小時搶修後，才恢復供電，繼續比賽。

主辦單位事後在微博表示，場館突發電力故障是因為主變電站其中一條線路故障所致，附近的商戶住宅也受影響。

由於近來中國缺電傳聞不斷，許多人都猜測是與禁止澳洲煤炭進口導致中國煤炭供應不足有關。不少網民在直播留言嘲諷「電子競技不需要電力？」、「這是夜曲開大，揭開帷幕」、「新年第一個笑話」、「一下回到十幾年前國內剛搞電競的時候」、「完了，台灣政論節目說我們限電限天然氣實錘了，寒冬不知道死多少人」。

不過也有人為主辦緩頰，認為「這個實在是運氣太不好了吧」、「冬天國內很多地方停電呀！」搜狐電子競技粉絲團「電競大事件esports」也說，相信突然停電是因為周末加上天氣寒冷，用電量劇增，才導致比賽場館負荷太高。

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