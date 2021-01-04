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自導自演綁架案 深圳男躲在這裡…向妻索1萬贖金

中國新聞組／上海4日電
深圳市林姓男子「自導自演」遭人綁架，傳給妻子一張自己在車內昏迷的假照片，索要人民幣1萬元贖金。（取材自微博）
深圳市林姓男子「自導自演」遭人綁架，傳給妻子一張自己在車內昏迷的假照片，索要人民幣1萬元贖金。（取材自微博）

深圳市寶安區一名林姓男子因為網路賭博在網上貸款逾期未還，於是「自導自演」遭人綁架，企圖從妻子那裡取得人民幣1萬元（下同，約1537.5美元）的贖金，妻子立即報警求助，警方最後在草叢發現林男後，因謊報警情被警方依法處以行政拘留10日。

香港01報導，事發於去年12月26日，林男當日下午2時許外出散步買菜一直未歸，直到晚上7時許，林妻收到對方的微信消息稱，下午臨時加班時將老闆的機器弄壞，需要賠償1萬元。韋女士當下立即拒絕，丈夫又立即回覆「你是他老婆是吧？十分鐘內馬上發錢過來不然把他揍一頓」。

沒多久，林妻收到一張丈夫在車內昏迷狀態的照片，擔心丈夫被綁架，於是趕忙報警求助，期間還不斷收到綁匪傳來的威脅訊息，要求當晚8時半前必須湊錢贖人。

據報導，林妻在警方的指導下，以各種手法引導對方說出具體地址。「綁匪」起初要求一定要取到錢才說地址，其後卻發送一段在草叢中拍攝長達4秒的短片，稱是給韋女士的一個友情提示，再給最後一次機會必須5分鐘內轉帳。

警方翻查監視器，發現林男當天下午2時許曾乘坐網約車離家，循線找到網約車司機後，他透露林男乘車到海上田園。警方反覆分析4秒短片，當晚前往海上田園搜尋林男下落，終於在隔天凌晨時分，民主石圍湧附近一草叢中發現林男用手機向妻子發恐嚇消息。

經詢問，林男坦承因網路賭博輸光於是在網上貸款，網貸1萬元逾期未歸還，又不敢與妻子直說，走投無路便自導自演「綁架」戲碼，希望可從妻子手上索要1萬元。他事後已被警方行拘。

「綁匪」曾發送一段在草叢中拍攝的短片，要求韋女士盡快給贖金。（取材自微博）
「綁匪」曾發送一段在草叢中拍攝的短片，要求韋女士盡快給贖金。（取材自微博）

貸款 網約車 人民幣

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